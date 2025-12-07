¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Celta por la Jornada 15 de LaLiga 2025-26

Real Madrid no quiere perderle pisada al Barcelona en LaLiga 2025-26 y sabe que está obligado a ganar para mantenerse en la pelea directa por el liderato. El equipo de Xabi Alonso llega a esta Jornada 15 con la obligación de sumar tres puntos en casa para volver a quedar a solo una unidad del conjunto culé, que este sábado venció 5-3 al Real Betis.
El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 14:00 horas de la CDMX, en un duelo que promete ritmo alto, presencia de figuras y mucha presión para los locales, que no pueden dejar escapar más puntos en este tramo de la temporada.
Celta de Vigo llega a la capital española con una campaña irregular, pero con la tranquilidad de haber mostrado competitividad ante los rivales más fuertes. Los dirigidos por Claudio Giráldez se ubican en la mitad de la tabla con 7 empates, 4 derrotas y 3 victorias.
Alineación del Real Madrid para recibir al Celta
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Mario Martín Asencio
- Éder Militão
- Álex Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Dani Ceballos
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
Alineación del Celta de Vigo para visitar el Bernabéu
- Ionuț Radu
- Javi Rodríguez
- Carl Starfelt
- Marcos Alonso
- Javi Rueda
- Ilaix Moriba
- Miguel Román
- Sergio Carreira
- Iago Aspas
- Borja Iglesias
- Bryan Bugarín
