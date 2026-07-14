En esta nota, todo lo que hay que saber de la cancha donde se jugará el partido decisivo.

Solo dos selecciones de las 48 que iniciaron la competencia allá por la fase de grupos lograrán estar en la final del Mundial 2026. Luego de transitar siete desafíos previos, los privilegiados se batirán a duelo para saber quién levanta el trofeo. Y esta apasionante definición del campeón tendrá un escenario extraordinario.

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El último partido de esta Copa del Mundo se celebrará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford. Por su ubicación, FIFA lo denominó “Estadio Nueva York / Nueva Jersey” para este torneo. Como MetLife no es auspiciante de la entidad ni del certamen, la organización tuvo que cambiarle el nombre y ese fue el término elegido.

Este magnífico establecimiento cuenta, durante el Mundial 2026, con una capacidad total para hasta 80.663 espectadores. Aunque habitualmente puede albergar a más personas, FIFA lo limitó para este evento por motivos comerciales (hospitality, zonas VIP, etc). Se esperan boletos totalmente agotados para presenciar la gran final.

El MetLife Stadium totalmente lleno [Foto: Getty]

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El MetLife Stadium es la casa de los New York Giants y de los New York Jets, reconocidos equipos que militan en la NFL de los Estados Unidos. De hecho, hasta supo ser sede de un megaevento como el SuperBowl una década atrás. También ha sabido recibir recitales de artistas de primera línea, como Beyoncé, Taylor Swift o Ed Sheeran.

Dentro de lo que es el mundo del futbol, la venidera final del Mundial 2026 no será el primer “partido grande” que se llevará a cabo en su terreno de juego. Viene de albergar la final del último Mundial de Clubes, el mismo tipo de competencia de la FIFA pero de equipos en lugar de selecciones. Así, ha sido un adecuado modelo de prueba.

Inaugurado en el año 2010 y refaccionado para esta nueva Copa del Mundo, el MetLife Stadium tuvo un costo de construcción de ¡1.600 millones de dólares! Pese a su estilo moderno con pantallas LED y sistema de iluminación de última generación, a diferencia de otras sedes esta es una cancha totalmente abierta, sin techo retractil tampoco.

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Este edificio pose una estructura de acero y hormigón de alta resistencia, que le permite recibir eventos gigantes. Tiene forma de bowl o tazón, con cuatro bandejas de tribunas, con una fachada compuesta por lamas de vidrio y aluminio. Cuenta con un estacionamiento con espacio para más de 20 mil coches, asientos premium, suites de lujo y sectores pensados con criterios de accesibilidad.

El pasillo de ingreso al MetLife Stadium [Foto: Getty]

En lo que va del Mundial 2026, el MetLife Stadium ya fue escenario de siete partidos esta edición: dos encuentros de fase de grupos, uno de dieciseisavos y otro de octavos. En prácticamente todos los encuentros, pese al tamaño del edificio, los aficionados compraron todos los tickets que se pusieron a la venta oficialmente.

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La final del Mundial 2026, que tendrá sede en el MetLife Stadium, está programada para disputarse el próximo domingo 19 de julio a las 13.00 horas del Centro de México. Para ese día, en el “Estadio Nueva York / Nueva Jersey” ya están ultimando detalles de los preparativos, con una fiesta especial que nadie jamás olvidará.