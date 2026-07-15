Los rivales de la gran final están 'palo a palo' en el listado de mejores selecciones del mundo.

Las selecciones de Argentina y España jugarán una de las finales más equilibradas de los últimos tiempos en la Copa del Mundo. En calidad de plantel, juego colectivo, palmarés reciente y resultados, ambos contendientes están realmente parejos. Esta similitud hace que aún más difícil de predecir un posible resultado del encuentro.

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En otro de los aspectos en que se encuentran semejantes Argentina y España antes de la final del Mundial 2026 es en el Ranking FIFA, donde ambos marchan casi “de la mano”. Se trata del listado de las mejores seleccionados del mundo que realiza la Casa Madre del futbol y que la entidad va actualizando tras los partidos de cada equipo.

Consumada la clasificación de sudamericanos y europeos a la final del torneo, las dos selecciones superaron a Francia en la tabla y quedaron pegadas en la enumeración. Aunque fue España quien eliminó al conjunto galo, como tanto la ‘Furia Roja’ como la ‘Albiceleste’ sumaron victorias en semis, los dos escalaron a la vez en el Ranking FIFA.

Con la última modificación de esta tabla tras las semifinales del Mundial 2026, Argentina marcha líder (1°) y España se ubica escolta (2°) en este Ranking FIFA de países. Los dirigidos por Lionel Scaloni ostentan ahora 1970.37 puntos en este listado, mientras que los pupilos de Luis De la Fuente alcanzaron los 1965.61 puntos, muy cerca de su rival.

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Argentina y España pasaron a Francia [Foto: FIFA]

Bajo estas circunstancias, queda en evidencia que los dos mejores equipos del Mundial 2026 son los dos mejores del Ranking FIFA, alineándose y justificando la gran final que viene. Ahora, aquel cuadro que se corone campeón en la final del próximo domingo en Nueva Jersey será quien domine también el listado de la Federación tras la Copa del Mundo.

El “Top 10” del Ranking FIFA antes de la final del Mundial 2026:

Estos son los mejores posicionados en el listado de selecciones de la Casa Madre previo a la definición de esta nueva Copa del Mundo:

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Argentina – 1970.37 puntos.

– 1970.37 puntos. España – 1965.61 puntos.

– 1965.61 puntos. Francia – 1948.97 puntos.

– 1948.97 puntos. Inglaterra – 1889.42 puntos.

– 1889.42 puntos. Brasil – 1804.92 puntos.

– 1804.92 puntos. Marruecos – 1803.99 puntos.

– 1803.99 puntos. Portugal – 1787.85 puntos.

– 1787.85 puntos. Bélgica – 1778.36 puntos.

– 1778.36 puntos. Países Bajos – 1775.54 puntos.

– 1775.54 puntos. México – 1754.30 puntos.