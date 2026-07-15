Miles de millones de personas en todas partes del planeta dejarán todo lo que tienen que hacer este próximo domingo, para poder sentarse y sintonizar la final del Mundial 2026. En un enfrentamiento para alquilar balcones, se verán las caras por el ansiado título dos de los mejores equipos del futbol de selecciones: Argentina y España.

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En lo que respecta a resultados, los contrincantes arrastran un invicto sólido que los empareja bastante en la previa de la gran final. Argentina ganó 7 de 7 partidos y España ganó 6 de 7 partidos, con la única excepción de un empate ante Cabo Verde en su debut. Entre los dos suman trece triunfos en catorce juegos en el Mundial 2026.

De cara a la definición del título en Nueva Jersey, una de las cuestiones a analizar de cómo llegan Argentina y España son las bajas en cada plantilla para afrontar la final. Sin embargo, las fanaticadas de ambos seleccionados tendrán buenas noticias con vistas a las formaciones titulares que saldrán al terreno de juego de este domingo en el MetLife Stadium.

Dentro de la preparación de cada equipo para la final del Mundial 2026, ninguno tiene lesionados ni suspendidos que se pierdan el juego decisivo. No habrá bajas en Argentina ni en España, para fortuna de Lionel Scaloni y Luis De la Fuente. Los dos entrenadores cuentan con la totalidad de la plantilla a disposición para el siguiente compromiso.

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En caso de querer irse hacia atrás en el tiempo, los únicos “ausentes” serían Leonardo Balerdi y Fermín López, que se lastimaron antes de comenzar a jugarse esta Copa del Mundo. El defensor de Argentina y el volante de España quedaron fuera de la lista de convocados al Mundial 2026 por distintas lesiones, pero no vendrían a ser “novedades”.

Argentina arriba entonada a la definición [Foto: Getty]

De este modo, las probables alineaciones de cada selección para saltar a la cancha a disputar la final del Mundial 2026 serían las siguientes:

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Once de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Once de España: Unai Simón; Pedro Porro; Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena. DT: Luis De la Fuente.