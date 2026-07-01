Conoce la fecha, horario y sede donde México se jugará contra Inglaterra su pase a cuartos de final.

La Selección Mexicana consiguió este martes su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, después de eliminar a Ecuador en la ronda de dieciseisavos se esperaba al próximo rival del cuadro de Javier Aguirre, el cual se definiría del partido de este miércoles entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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El resultado en la primera mitad iba a favor de los congoleños, después de que mantuvieran a raya a la escuadra inglesa con un 1-0 con la anotación de Brian Cipenga. Sin embargo, apareció Harry Kane para hacer el doblete que la escuadra necesitaba y conseguir la victoria después de esa remontada y dejando el marcador de 2-1.

De esta manera se definió el México vs Inglaterra en los octavos de final, por lo que ya estaba confirmada la fecha, la sede y el horario de este enfrentamiento, sólo era cuestión de que se conociera quién sería el rival del cuadro azteca para esta fase de eliminación directa.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el México vs Inglaterra?

El encuentro de los octavos de final se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio del 2026 a las 18:00 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), en lo que sería el último partido del cuadro nacional en esta sede.

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La transmisión de este partido será en televisión abierta por Televisa en Canal 5 y por TV Azteca en Canal 7, además de la página de Azteca Deportes y mediante el streaming de ViX Premium.

En síntesis