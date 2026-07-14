¿Cuánto dinero ganó España tras eliminar a Francia y clasificar a la final del Mundial 2026?

España venció con autoridad a Francia por 2-0 en Dallas, se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 y, además de quedar a un paso del título, aseguró un millonario premio económico que todavía puede aumentar si conquista la Copa del Mundo.

España dio el gran golpe en Dallas, firmó una actuación sobresaliente y se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 tras eliminar a Francia en las semifinales. La selección dirigida por Luis de la Fuente dio un paso más hacia la gloria y ahora sueña con conquistar la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, luego del título conseguido en Sudáfrica 2010.

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La Roja fue ampliamente superior durante los 90 minutos y derrotó por 2-0 a los vigentes subcampeones del mundo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. España dominó el encuentro de principio a fin y dejó sin respuestas a un rival que llegaba como uno de los máximos candidatos al título.

España fue superior y jugará la final del torneo (Getty Images)

Francia, que contaba con figuras como Kylian Mbappé y un plantel repleto de estrellas, nunca logró imponer su juego. Los dirigidos por Didier Deschamps estuvieron lejos de su mejor versión, fueron superados en todas las líneas y terminaron despidiéndose del Mundial antes de la gran final.

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Además del histórico pase al partido decisivo, la clasificación también representó una importante recompensa económica para la Federación Española de Fútbol. Con su presencia asegurada en la final, España ya tiene garantizado un premio mínimo de 33 millones de dólares, correspondiente al subcampeón del torneo.

Sin embargo, ese monto todavía puede aumentar. Si España logra vencer al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra y se consagra campeona del Mundial 2026, recibirá 50 millones de dólares, el premio más alto otorgado por la FIFA en esta edición.

Todos los premios del Mundial 2026

La FIFA definió una escala de premios económicos para cada instancia del Mundial 2026:

Solo por participar: 10.5 millones de dólares (1.5 millones para preparación + 9 millones por disputar el torneo).

10.5 millones de dólares (1.5 millones para preparación + 9 millones por disputar el torneo). Clasificar desde la fase de grupos (puestos 17 al 32): 11 millones de dólares.

11 millones de dólares. Llegar a octavos de final (puestos 9 al 16): 15 millones de dólares.

15 millones de dólares. Clasificar a cuartos de final (puestos 5 al 8): 19 millones de dólares.

19 millones de dólares. Cuarto lugar: 27 millones de dólares.

27 millones de dólares. Tercer lugar: 29 millones de dólares.

29 millones de dólares. Subcampeón: 33 millones de dólares.

33 millones de dólares. Campeón: 50 millones de dólares.

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