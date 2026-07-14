¿Donald Trump desconcentró a la Selección de Estados Unidos con el tema de Balogun?

El partido de Estados Unidos vs Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 fue uno de los más polémicos por la manera en la que Donald Trump intervino ante la FIFA para retirarle la tarjeta roja a Folarin Balogun. Y aunque el Máximo Organismo intentó desviar la atención, el propio presidente seguía mencionando el caso de manera pública.

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El resultado del encuentro ya lo conocemos, el equipo se veía desconcertado y terminaron siendo eliminados del Mundial en esa fase, junto con todos los demás anfitriones. Es por ello que ante esta situación, nadie había hablado al respecto de lo que vivió el conjunto después de lo sucedido y cómo impactó en la plantilla esa polémica.

¿Donald Trump perjudicó a la Selección de Estados Unidos?

En una entrevista en CBS Mornings, apareció el delantero estadounidense que estaba teniendo uno de los mejores mundiales. Incluso, la escuadra de las Barras y las Estrellas sorprendió desde el primer partido y se esperaba que por lo menos llegaran a los Cuartos de Final. Pero ahí, Balogun dejó en claro lo que pasó con el club.

“Sabía que iba a causar mucha controversia. Podía ver casi en mis compañeros de equipo un poco de nervios… Intenté concentrarme lo mejor que pude, pero fue difícil con tanto ruido externo”, explicó. Dando muestra de que la intervención que tuvo el presidente de los Estados Unidos sí impactó de manera negativa en ellos.

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Y esto que menciona se pudo ver de manera clara, porque el ritmo que traía el futbolista era muy bueno, por algo apelaron esa tarjeta roja, pensando que su capacidad goleadora le permitiría conseguir el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, en lo mental terminó por afectarlo por todo lo que habló de manera pública.

En síntesis