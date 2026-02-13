¿Por qué no juegan Alexis Vega y Nicolás Castro en Toluca vs. Xolos por el Clausura 2026?

En el marco de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca y Xolos se enfrentan este viernes 13 de febrero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Ambos equipos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Antonio Mohamed no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El delantero mexicano Alexis Vega y el atacante argentino Nicolás Castro no serán de la partida y ni siquieran irán al banquillo. Ambos jugadores aún se están recuperando de sus lesiones y no están listos aún para volver al ruedo.

¿Quiénes serán los reemplazos de Alexis Vega y Nicolás Castro en Toluca vs. Xolos?

Con esta noticia, los volantes Pavel Pérez y Jesús Angulo se sumarán al equipo y aprovecharán los minutos para que puedan sumar consideración con el director técnico de dara a los desafíos venideros. Formarán una línea de volante junto a Santiago Simón, Marcel Ruiz y Franco Romero.

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. Xolos sin Alexis Vega y Nicolás Castro?

Sin Alexis Vega y Nicolás Castro, el conjunto escarlata formaría de la siguiente manera en su encuentro contra la Jauría: García; Del Villa, Méndez, Pereira, Gallardo; Simón, Ruiz, Romero, Pérez, Angulo y Paulinho.

