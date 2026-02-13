Toluca y Xolos protagonizarán un atractivo espectáculo en esta noche de viernes, cuando se midan frente a frente en el marco de la jornada 6 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, a disputarse en el Estadio Nemesio Diez, contará con dos animadores que buscarán meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos de la Liga MX.

Los dos equipos vienen de tres empates consecutivos: los ‘Diablos Rojos’, ante Tigres, Puebla y Cruz, y los ‘Xolos’, contra Puebla, Monterrey y Atlético de San Luis. En esta oportunidad, en el cruce que tendrán entre sí, buscarán volver a la victoria para recortar distancias en la tabla y acercarse a los líderes del campeonato.

Los dirigidos por Antonio Mohamed se encuentran en la 6° ubicación de la fase regular del certamen, con 9 puntos, tras cosechar dos triunfos y tres igualdades. Mientras tanto, el conjunto comandado por Sebastián Abreu se estaciona en el 10° puesto del campeonato, con 7 unidades, producto de una victoria y cuatro empates.

¿Cuándo juega Toluca vs. Xolos por el Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido Deportivo Toluca vs. Xolos de Tijuana tendrá lugar HOY viernes 13 de febrero, con sede en el Estadio Nemesio Diez, por la jornada 6 del Torneo Clausura 2026. El enfrentamiento entre escarlatas y rojinegros está estipulado para dar comienzo a las 21.00 horas del Centro de México, en el segundo turno de la agenda del día.

¿Toluca vs. Xolos va por televisión abierta en México?

El partido Deportivo Toluca vs. Xolos de Tijuana, afortunadamente para los fanáticos, sí se podrá ver por TV gratuita en el territorio mexicano. El compromiso se podrá sintonizar en directo en todo el país, en forma exclusiva, por medio de la pantalla de Azteca 7. Será el único canal de televisión que pasará en simultáneo el juego.

¿Dónde ver Toluca vs. Xolos online por Internet en México?

El partido Deportivo Toluca vs. Xolos de Tijuana contará con la transmisión en vivo, vía streaming, de las plataformas FOX One y Azteca Deportes Network. Ambas pantallas serán la única manera de seguir el partido en forma online en el territorio mexicano.

