¿Por qué no juega Adalberto Carrasquilla en Puebla vs. Pumas UNAM por el Clausura 2026?

Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Puebla y Pumas UNAM se enfrentan este viernes 13 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Los dos conjuntos van por los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Efraín Juárez no contará con un jugador que suele ser titular. El mediocentro panameño Adalberto Carrasquilla no será parte del compromiso y estará en el banquillo. La razón radica en que el jugador aún no se terminó de recuperar al 100% de su lesión.

¿Quién será el reemplazo de Adalberto Carrasquilla en Puebla vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el volante César Garza se sumará al conjunto titular y formará una línea de tres volantes junto a Alan Medina y Jordan Carrillo. En tanto, Juninho, Robert Morales y Guillermo Martínez conformarán la línea de tres atacantes que estarán por delante.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Puebla sin Adalberto Carrasquilla?

Sin Adalberto Carrasquilla, el conjunto auriazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Franjiazules: Navas; López, Silva, Duarte, Angulo; Garza, Medina, Carrillo; Vite, Martínez y Morales

