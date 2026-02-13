En el marco de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas recibe a América en el marco de una nueva fecha de la Primera División de México. Ambos equipos van por la victoria en el compromiso más importante del futbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

El conjunto dirigido por Gabriel Milito marcha con puntaje ideal en el torneo y viene de vencer de visitante a Mazatlán por 2-1. Con 15 unidades, el equipo rojiblanca tiene su mejor momento en años y ahora buscarán derrotar al rival de toda la vida.

Del lado del visitante, el conjunto a cargo de André Jardine inició el torneo de manera irregular pero viene de cosechar una muy buena victoria de local ante Rayados por 1-0 para subir en la tabla de posiciones y crecer en confianza de cara este importante cotejo.

¿A qué hora juegan Chivas vs. América por el Clausura 2026?

El juego entre Chivas vs. América por el Clausura 2026 tendrá lugar este sábado 14 de febrero a partir de las 21:07 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver Chivas vs. América por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas vs. América por el Clausura 2026 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en exclusiva a través de Amazon Prime Video. No contará en esta ocasión con opciones gratuitas o de televisión abierta. En Estados Unidos será solamente por Telemundo Deportes.