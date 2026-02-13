Es tendencia:
logotipo del encabezado
Clausura 2026

¿Chivas vs. América va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el Clásico Nacional por el Clausura 2026

El Rebaño Sagrado y las Águilas se enfrentan por una nueva edición del partido más importante del futbol de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Chivas y América se enfrentan por una nueva edición del Clásico Nacional
© Getty ImagesChivas y América se enfrentan por una nueva edición del Clásico Nacional

En el marco de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MXChivas recibe a América en el marco de una nueva fecha de la Primera División de México. Ambos equipos van por la victoria en el compromiso más importante del futbol mexicano.

Publicidad

El conjunto dirigido por Gabriel Milito marcha con puntaje ideal en el torneo y viene de vencer de visitante a Mazatlán por 2-1. Con 15 unidades, el equipo rojiblanca tiene su mejor momento en años y ahora buscarán derrotar al rival de toda la vida.

Del lado del visitante, el conjunto a cargo de André Jardine inició el torneo de manera irregular pero viene de cosechar una muy buena victoria de local ante Rayados por 1-0 para subir en la tabla de posiciones y crecer en confianza de cara este importante cotejo.

¿A qué hora juegan Chivas vs. América por el Clausura 2026?  

El juego entre Chivas vs. América por el Clausura 2026 tendrá lugar este sábado 14 de febrero a partir de las 21:07 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

Publicidad

¿Cómo ver Chivas vs. América por el Clausura 2026?   

El partido entre Chivas vs. América por el Clausura 2026 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en exclusiva a través de Amazon Prime Video. No contará en esta ocasión con opciones gratuitas o de televisión abierta. En Estados Unidos será solamente por Telemundo Deportes.

La Inteligencia Artificial pronosticó cómo saldrá el Clásico Nacional entre Chivas y América por la Liga MX

ver también

La Inteligencia Artificial pronosticó cómo saldrá el Clásico Nacional entre Chivas y América por la Liga MX

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
La IA pronosticó el resultado del Clásico Nacional entre Chivas y América
Liga MX

La IA pronosticó el resultado del Clásico Nacional entre Chivas y América

David Faitelson reveló al gran candidato para ganar el Clásico Nacional
Liga MX

David Faitelson reveló al gran candidato para ganar el Clásico Nacional

Clausura 2026: así quedó la tabla de posiciones tras otro triunfo de Chivas
Liga MX

Clausura 2026: así quedó la tabla de posiciones tras otro triunfo de Chivas

Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Xolos: TV y streaming online por el Clausura 2026
Liga MX

Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Xolos: TV y streaming online por el Clausura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo