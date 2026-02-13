Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca y Xolos chocan este viernes 13 de febrero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle pisada al líder Chivas.
El equipo a cargo de Antonio Mohamed viene de empatar por 1-1 en condición de local la fecha pasada ante Cruz Azul. Con 9 unidades, la institución escarlata es 6° en el torneo y va por una victoria que le permita escalar para pelear por el liderato de la Fase Regular.
Del lado del equipo dirigido por Sebastián Abreu, arriba luego de empatar 2-2 en casa ante Pumas UNAM. Con 7 puntos, el equipo rojinegro también va por la victoria para meterse entre las posiciones que dan la clasificación a la Liguilla, que será del 1° al 8°, sin Play-In como torneos anteriores.
La posible alineación de Toluca vs. Xolos
- Luis Manuel García.
- Everardo del Villar
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Santiago Simón
- Marcel Ruiz
- Franco Romero
- Pavel Pérez
- Jesús Angulo
- Paulinho.
- DT: Antonio Mohamed
La posible alineación de Xolos vs. Toluca
- Antonio Rodríguez
- Rafael Fernandez
- Jackson Porozo
- Unai Bilbao
- Jesús Vega
- José Ignacio Rivero
- Iván Tona
- Ramiro Árciga
- Kevin Castañeda
- Adonis Preciado
- Mourad El Ghezouani
- DT: Nicolás Larcamón
ver también
La Inteligencia Artificial pronosticó cómo saldrá el Clásico Nacional entre Chivas y América por la Liga MX