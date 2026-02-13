Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca y Xolos chocan este viernes 13 de febrero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle pisada al líder Chivas.

El equipo a cargo de Antonio Mohamed viene de empatar por 1-1 en condición de local la fecha pasada ante Cruz Azul. Con 9 unidades, la institución escarlata es 6° en el torneo y va por una victoria que le permita escalar para pelear por el liderato de la Fase Regular.

Del lado del equipo dirigido por Sebastián Abreu, arriba luego de empatar 2-2 en casa ante Pumas UNAM. Con 7 puntos, el equipo rojinegro también va por la victoria para meterse entre las posiciones que dan la clasificación a la Liguilla, que será del 1° al 8°, sin Play-In como torneos anteriores.

La posible alineación de Toluca vs. Xolos

Luis Manuel García.

Everardo del Villar

Bruno Méndez

Federico Pereira

Jesús Gallardo

Santiago Simón

Marcel Ruiz

Franco Romero

Pavel Pérez

Jesús Angulo

Paulinho.

DT: Antonio Mohamed

La posible alineación de Xolos vs. Toluca

Antonio Rodríguez

Rafael Fernandez

Jackson Porozo

Unai Bilbao

Jesús Vega

José Ignacio Rivero

Iván Tona

Ramiro Árciga

Kevin Castañeda

Adonis Preciado

Mourad El Ghezouani

DT: Nicolás Larcamón