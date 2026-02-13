¿Por qué no juega Gilberto Mora en Toluca vs. Xolos por la Jornada 6 del Clausura 2026?

Toluca y Xolos se enfrentan este viernes 13 de febrero en uno de los dos partidos que abren la Jornada 6 del Clausura 2026. El encuentro, el cual comienza a partir de las 21:05hs (CDMX), se lleva a cabo en el Nemesio Díez.

Publicidad

Publicidad

Los Diablos Rojos vienen de igualar con Cruz Azul en la fecha pasada y buscan volver al triunfo en su casa, pero tendrán enfrente a un rival complicado como lo es Xolos. Sin embargo, en Tijuana no estará presente Gilberto Mora, la gran figura del equipo.

¿Por qué no juega Gilberto Mora?

Gilberto Mora ha estado padeciendo una pubalgia en las últimas semanas que no le permiten jugar. Esta lesión es tramposa porque no tiene un tratamiento exacto y los dolores pueden ser continuos o ir desapareciendo dependiendo de los días. Por lo tanto, no hay un plazo de recuperación.

La joya de la Selección Mexicana ya se perdió los partidos ante Pumas y Atlas de este mes y este será el tercer encuentro consecutivo que no pueda estar presente con Xolos. El objetivo de Gilberto Mora es claro: recuperarse para llegar pleno al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Es incierta la fecha de cuándo podría volver Gilberto Mora a jugar con Tijuana. Por lo pronto Xolos está 10° en la tabla con 10 puntos en cinco jornadas y este viernes pisará el césped del Nemesio Díez, la casa del bicampeón de la Liga MX.

En síntesis

ver también Rafaela Pimienta confirma que clubes de la élite quieren a Gilberto Mora y exigirá cifra millonaria