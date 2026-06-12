La cantante se lució en la celebración mundialista en Los Ángeles y tuvo un acompañante muy simpático.

Katy Perry se ganó el griterío y los aplausos de todo el estadio de Los Ángeles al protagonizar la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Sin embargo, los focos no fueron para la reconocida artista norteamericana: todos se quedaron con su acompañante, Tius Luka. Juntos, el niño y la cantante brillaron en la pista y emocionaron al público presente.

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Muchos pensaron que el joven que participó del show era su hijo, pero esto no es así. Tius Luka Sundberg es un chico noruego de tan solo 10 años de edad, que participa en la canción “Wonder” que cierra el álbum “143” de Katy Perry. Por ello, al tener que interpretar la artista ese tema en la fiesta, invitó al niño a ser parte y cantar a su lado en el evento.

Tius Luka tiene una aparición al inicio y al final del tema en cuestión, así lo lanzó al mundo la propia Katy Perry. Pero lo más curioso es cómo conoció uno al otro, ya que no son familiares ni amigos. El chico es hijo de Kent Sundberg, integrante de la banda noruega Donkeyboy, pero fue la reconocida intérprete quien se enteró del talento del joven.

El baile de Katy Perry y Tius Luka en Los Ángeles [Foto: Getty]

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El vínculo entre los dos surgió de manera muy particular. Tius Luka grabó esa voz cuanto tenía 5 años y ella lo escuchó años después. Katy Perry quedó tan maravillada con ese ‘tape’ que, con el permiso correspondiente, terminó creando “Wonder” alrededor de esas palabras. La canción se volvió un éxito y quedó como uno de los favoritos de sus fans.

Tras la publicación de la canción, Katy y Luka se volvieron grandes amigos y mantuvieron una excelente relación, incluso conociendo la familia del niño a la cantante en persona. Por ese afecto mutuo, ella decidió hacerlo parte de este gran evento, en la previa de Estados Unidos vs. Paraguay: fue la primera aparición pública de Sundberg en sus pocos años de edad.

Katy Perry y Tius Luka interpretando “Wonder” en la inauguración del Mundial 2026:

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La canción “Wonder” de Katy Perry con participación de Tius Luka: