Ayyoub Bouaddi y Mahmoud Abunada las nuevas estrellas del Mundial 2026

Este sábado fue el tercer día del Mundial 2026y los dos primeros partidos nos dejaron ya a un par de figuras que podrían empezar a llamar la atención de algunos equipos grandes en Europa. El primero es el arquero de la Selección de Qatar, Mahmoud Abunada, con sus atajadas sobresalientes en el partido ante Suiza.

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En el segundo encuentro nos dejó a Ayyoub Bouaddi, el mediocentro de la Selección de Marruecos, quien con apenas 18 años de edad lució en el empate ante Brasil. Ambos jugadores llamaron la atención en el futbol mundial, por lo que no sería extraño que algunos equipos grandes en el Viejo Continente ya los tengan en la mira para sus próximos dos juegos.

Las estadísticas de Abunada y Bouaddi en su debut en el Mundial

En el caso del guardameta qatarí logró que su conjunto igualara el marcador de manera histórica. Puesto que de los 7 balones que fueron a su arco, tuvo la oportunidad de atajar en 6 ocasiones. Esto hizo que destacara con la plantilla, ya que de no haber intervenido fácilmente la escuadra pudo haberlos goleado por más de 4 anotaciones.

Por su parte, la joven promesa marroquí, tuvo un 91% de precisión en pases (60/66), 100% de precisión en pases en el tercio final (16/16), 6 recuperaciones de balón, 5 intercepciones y 9 duelos ganados ante los brasileños de Carlo Ancelotti. Este jugador parece ser la joya que en 2018 fue espectador de su selección con 10 años y ahora ya se convirtió en estrella.

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¿En dónde juegan?

Actualmente, Abunada juega para el Al-Rayyan SC en la Liga de Catar a sus 26 años de edad. Mientras que Bouaddi se mantiene en el LOSC Lille de la Ligue 1 en Francia. El próximo juego del portero será ante Canadá y el de Marruecos ante Escocia, por lo que estas actuaciones podrían ponerlos más en el radar de algunos clubes en la élite.

En síntesis