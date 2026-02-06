El Tijuana retornará este viernes al Estadio Caliente para afrontar una parada importante en el campeonato: los ‘Xolos’ recibirán al Puebla, con la posibilidad de meterse en el podio de la tabla. El dueño de casa se enfrenta a uno de los rivales más ‘débiles’ que va a enfrentar, y por ello son favoritos a quedarse con los tres puntos en el partido.

Sin embargo, en pos de cumplir ese objetivo y llevarse la victoria, Xolos no podrá utilizar a su figura: Gilberto Mora. El joven talento mexicano que se ha puesto al hombro al equipo de Tijuana, ha quedado fuera del encuentro de esta noche en Baja California. El enganche no forma parte del once inicial ni tampoco estará en la banca de los suplentes.

Desafortunadamente para el conjunto de Sebastián Abreu, Gilberto Mora continúa sobrellevando la pubalgia que lo ha tenido a maltraer las últimas semanas. Para un chico de tan corta edad, luchar contra ese tipo de lesión se hace el doble de complejo porque es traicionera y debe ser bien tratada, dejando de lado la ansiedad de volver a jugar.

Con la ausencia de Gilberto Mora, la alineación titular de Xolos para medirse ante Puebla será la siguiente: Rodríguez; Fernández, Porozo, Bilbao, Ortiz; Rivero, Tona, Castañeda; Árciga, Daoudi, Preciado. En el banquillo junto al entrenador estarán Hernández, Bagui, Manzanárez, Vega, Gómez, Escamilla, Zapata, Blanco, Abreu y Martínez.

