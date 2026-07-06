No fue su mejor Mundial con México pero se iría a la Bundesliga

El mexicano tuvo una participación discreta en el Mundial y ahora se pone en el radar de un equipo alemán.

Este domingo la Selección Mexicana se despidió de la Copa del Mundo en los octavos de final. Lamentablemente, errores puntuales en un partido tan importante como ante Inglaterra harían que esto sucediera. Uno de los señalados por la afición, pese a no tener el mejor momento, ahora estaría en la mira de un club de la Bundesliga.

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El penal marcado en contra de México fue la anotación que hizo que el equipo cayera, esto por una falta que comente Raúl Rangel, pero esto se dio después de que Edson Álvarez perdiera la pelota e hiciera que el arquero tuviera que salir y evitar que el jugador se fuera solo hacia la portería, por eso el “Machín” fue muy criticado.

Edson no jugó la mayoría de los partidos como titular, pero ante la lesión de César Montes el estratega optó por él. Su situación en el Fenerbahce está casi finalizada, por lo que después de este Mundial tan discreto sería complicado que pudiera mantenerse en el futbol del Viejo Continente, pero su oportunidad sí podría llegar.

¿A dónde iría Edson Álvarez?

Aunque no fue lo esperado y su lesión fue parte de los malos momentos con su actual plantilla. El trabajo que ha hecho anteriormente hoy lo pone como el próximo jugador del FC Köln en la Bundesliga, ante una posibilidad de oferta por parte de la escuadra para ir por el mexicano.

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De acuerdo con la información de Florian Plettenberg, el conjunto alemán estaría buscando al mexicano para formar parte de su plantilla en la siguiente temporada. Aunque no revela si el equipo ya ha hecho una oferta formal por él o simplemente hay intenciones de poder buscarlo.

En síntesis