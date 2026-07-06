La Selección Mexicana quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 tras caer ante Inglaterra. Además del impacto deportivo, la Federación Mexicana de Fútbol recibirá una importante suma de dinero por su participación y el rendimiento alcanzado en la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder frente a Inglaterra en el Estadio Azteca. De esta manera, el Tri puso punto final a su participación en la Copa del Mundo y también al sueño de conquistar el título ante su gente.

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El equipo compitió hasta el final pero por algunos errores propios se terminaron despidiendo del torneo en el cuál tranquilamente se podría haber llegado más lejos. Sin embargo, los grandes equipos nunca perdonan y eso pasó ante los ingleses.

A pesar de la eliminación, México cerró su participación en el Mundial 2026 con un importante ingreso económico gracias a los premios otorgados por la FIFA de acuerdo con la instancia alcanzada.

Por disputar la fase de grupos, cada selección recibió 11 millones de dólares, mientras que los equipos que lograron avanzar a los octavos de final obtuvieron un premio mayor. Como México alcanzó esa instancia antes de ser eliminado por Inglaterra, la Federación Mexicana de Fútbol recibirá 15 millones de dólares en concepto de premio deportivo.

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A ese monto se suma el aporte de 1,5 millones de dólares que la FIFA entrega a cada una de las 48 federaciones para cubrir los costos de preparación del Mundial. En total, la participación de México en la Copa del Mundo 2026 le reportó 16,5 millones de dólares.

Todos los premios del Mundial 2026

Del puesto 33 al 48: 9 millones de dólares.

9 millones de dólares. Del puesto 17 al 32: 11 millones de dólares.

11 millones de dólares. Del puesto 9 al 16 (octavos de final): 15 millones de dólares.

15 millones de dólares. Del puesto 5 al 8 (cuartos de final): 19 millones de dólares.

19 millones de dólares. Cuarto lugar: 27 millones de dólares.

27 millones de dólares. Tercer lugar: 29 millones de dólares.

29 millones de dólares. Subcampeón: 33 millones de dólares.

33 millones de dólares. Campeón: 50 millones de dólares.

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