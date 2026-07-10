Francia vs. España: fecha, hora y sede del partido por la semifinal del Mundial 2026

Francia y España se enfrentan en un partidazo después de que cada selección hizo lo propio en las rondas anteriores.

Francia y España jugarán una de las dos semifinales del Mundial 2026. Estas dos selecciones se han enfrentado en varias oportunidades en los últimos años y ahora lo harán en el escenario más grande que les podía tocar: en un partido para alcanzar la final de la Copa del Mundo.

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Francia clasificó a la semifinal luego de derrotar por 2-0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y de Ousmane Dembélé, mientras que España le ganó por 2-1 a Bélgica con anotaciones de Fabián Ruiz y de Mikel Merino en los cuartos de final.

España viene de eliminar a Francia tanto en 2024 como en 2025. La Roja le ganó por 2-1 a los franceses por la semifinal de la Eurocopa 2024, mientras que en 2025 el equipo de Luis de la Fuente eliminó al de Didier Deschamps al derrotarlo por 5-4 en la semifinal de la UEFA Nations League.

Día y hora de la semifinal

Francia y España jugarán la semifinal del Mundial 2026 el próximo martes 14 de julio a las 13:00hs (Ciudad de México), que sería a las 21:00hs en horario francés y español.

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Sede de la semifinal

El partido entre Francia y España por la semifinal de la Copa del Mundo se llevará a cabo en el Estadio Dallas con capacidad para 70,649 espectadores. La Roja ya jugó en este recinto frente a Portugal, mientras que los galos harán su debut en el lugar.