Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, lanzó el elogio más esperanzador para Colombia antes del Mundial 2026

El presidente de la FIFA habló del nivel del seleccionado sudamericano a pocos meses del comienzo del certamen internacional que será en Estados Unidos, México y Canadá.

Por Ramiro Canessa

Falta cada vez menos para que comience una nueva edición del torneo de selecciones más importante del planeta, y el ambiente ya empieza a cargarse de ilusión. El Mundial 2026 no solo marcará un antes y un después por su magnitud, sino también por el nuevo formato que aprobó la FIFA: pasar de 32 a 48 equipos, permitiendo que varias naciones debuten en una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Aunque pocos se animan a decirlo abiertamente, hay un seleccionado sudamericano que viene mostrando un nivel muy alto y que podría convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo. Se trata de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, que ha logrado consolidar un estilo atractivo, competitivo y respaldado por jugadores que destacan cada fin de semana en el futbol europeo. En silencio, el equipo cafetero se ha ganado el respeto de todos.

¿Colombia es candidato a ganar la Copa del Mundo?

En medio de este contexto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dejó una de las declaraciones más llamativas de los últimos días. El dirigente no dudó en situar a Colombia entre los candidatos a pelear por el título, algo que rápidamente encendió la ilusión de los aficionados.

¿Qué dijo Infantino sobre Colombia?

En conversación con Marcela Monsalve de Gol Caracol, Infantino fue directo y claro al evaluar el potencial del equipo cafetero: “Creo que la Selección Colombia tiene un muy buen equipo, va a ser una de las favoritas del Mundial, seguro”.

El presidente de la FIFA también se tomó un momento para resaltar la pasión del publico colombiano: “Estadio lleno, todos con la camiseta de Colombia, fenomenal. Un público excepcional, una hinchada única en el mundo”, comentó.

Finalmente, Infantino recordó la enorme calidad que históricamente ha aportado Colombia al futbol mundial, tanto con sus legendarias figuras como con los talentos actuales: “Hay muchísimos colombianos… el ‘Pibe’ Valderrama, James Rodríguez, y muchos más. Todos, incluso los que esperan en el banquillo, son jugadores de gran nivel”, cerró.

