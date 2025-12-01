Cada vez falta menos para el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D. C. A falta de que se dispute el repechaje, la FIFA dará a conocer cómo quedará conformada cada zona con los 48 países que participarán de la cita mundialista. Sin embargo, a pocos días de la ceremonia, se dio a conocer un cambio importante.
Este Mundial ya es atípico de por sí por la cantidad de seleccionados y por llevarse a cabo en tres países diferentes. Sin embargo, la FIFA fue más allá y reveló este lunes que el calendario se conocerá de una forma distinta a la que los aficionados estamos acostumbrados.
Puntualmente, el ente rector anunciará el fixture un día después del sorteo, también en Washington D. C., a través de una transmisión en vivo que contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La misma será gratis para todo el mundo a través de a través FIFA.com y también participarán leyendas del futbol.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Moscú (GETTY IMAGES)
Los bombos para el sorteo del Mundial 2026
- Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.
- Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.
Cabe recordar que México integra el Bombo 1 y será cabeza de serie por su condición de anfitrión, mismo privilegio que gozarán Estados Unidos y Canadá. De esta manera, el Tri evita cruzarse con potencias como Argentina, Francia, España o Alemania, entre otros, en la fase de grupos.
ver también
La selección clasificada al Mundial 2026 a la que Donald Trump le prohibiría llevar aficionados en Estados Unidos
En síntesis
- Sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en Washington D. C.
- FIFA revelará el calendario de partidos oficial un día después de la ceremonia.
- El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio del 2026.