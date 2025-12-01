Cada vez falta menos para el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D. C. A falta de que se dispute el repechaje, la FIFA dará a conocer cómo quedará conformada cada zona con los 48 países que participarán de la cita mundialista. Sin embargo, a pocos días de la ceremonia, se dio a conocer un cambio importante.

Publicidad

Publicidad

Este Mundial ya es atípico de por sí por la cantidad de seleccionados y por llevarse a cabo en tres países diferentes. Sin embargo, la FIFA fue más allá y reveló este lunes que el calendario se conocerá de una forma distinta a la que los aficionados estamos acostumbrados.

Puntualmente, el ente rector anunciará el fixture un día después del sorteo, también en Washington D. C., a través de una transmisión en vivo que contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La misma será gratis para todo el mundo a través de a través FIFA.com y también participarán leyendas del futbol.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Moscú (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Estados Unidos, México , Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

: Estados Unidos, , Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay. Bombo 3 : Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.

Cabe recordar que México integra el Bombo 1 y será cabeza de serie por su condición de anfitrión, mismo privilegio que gozarán Estados Unidos y Canadá. De esta manera, el Tri evita cruzarse con potencias como Argentina, Francia, España o Alemania, entre otros, en la fase de grupos.

ver también La selección clasificada al Mundial 2026 a la que Donald Trump le prohibiría llevar aficionados en Estados Unidos

En síntesis

Sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en Washington D. C.

se realizará este en FIFA revelará el calendario de partidos oficial un día después de la ceremonia.

revelará el calendario de partidos oficial un día después de la ceremonia. El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio del 2026.

Publicidad