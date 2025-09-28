Copa Intercontinental 2025: FIFA confirma la sede de la fase final

La Copa Intercontinental 2025 ya culminó sus fases iniciales y apenas quedan tres compromisos para que termine una nueva edición del renovado torneo que empezó a jugarse desde el año pasado con la inclusión del Mundial de Clubes 2025.

En los últimos días, Pyramids FC de Egipto venció a Al-Ahli de Arabia Saudita y, no solo se quedó con la Copa África-Asia-Pacífico, sino que se clasificó a la Copa Challenger donde enfrentará al vencedor del Derbi de las América entre Cruz Azul y el campeón de la Copa Libertadores.

Esos dos duelos, mas el duelo de la Copa Intercontinental en sí misma, donde ya espera PSG de Francia. Los partidos, a excepción de la gran Final, serán en el Estadio Ahmad Bin Ali de la ciudad de Al-Rayyan. La sede del quinto encuentro se anunciará más adelante.

Así inició: “Estoy encantado de compartir que 🇶🇦 Qatar será sede de los últimos tres partidos de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 – Derby de las Américas de la FIFA y la Copa Challenger de la FIFA, seguido por el juego de obra contra PSG para coronar a los campeones“.

Y además, continuó agregando elogios y recordando, por ejemplo la Copa del Mundo 2022: “Este hermoso país ha sido una excelente anfitriona de grandes torneos de la FIFA en el pasado, y unirá una vez más al mundo cuando acoja a equipos de cuatro continentes“.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025?

Siguiendo la información del calendario oficial del torneo organizado por el ente madre del futbol mundial, la Máquina Cementera debutará contra el campeón sudamericano el próximo miércoles 10 de diciembre con horario a confirmar en el Estadio Ahmad Bin Ali de la ciudad de Al-Rayyan.

