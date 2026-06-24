Gilberto Mora ve campeón a México

Gilberto Mora fue uno de los jugadores más destacados de hoy en el partido de México vs Chequia. La Selección Mexicana consiguió su tercera victoria en un Mundial por primera vez y ahora se prepara para los dieciseisavos, por lo que el jugador de Tijuana ya se ve levantando la Copa del Mundo.

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Ya antes del Mundial se le había cuestionado la posibilidad de que México pudiera salir campeón, por lo que el futbolista de 17 años dejó claro que había posibilidades y que se debía confiar en ello, pues ese mismo ideal tuvo cuando jugó el Mundial Sub 20.

Gil Mora quiere levantar la Copa del Mundo

Ahora, después de la victoria del Tricolor volvió a hablar al respecto, en Telemundo lo cuestionaron respecto a la posibilidad de ganar la Copa del Mundo, por lo que de nueva cuenta Morita respondió con un: “¿Por qué no?”. Además, el futbolista de Xolos seguirá peleando porque así sea.

“Lo daremos todo para lograr nuestro objetivo de ganar la Copa del Mundo ¡Que los aficionados se ilusionen!”, mencionó. Con esto deja ver a la afición que tanto él como todo el equipo tienen la mira puesta en seguir avanzando poco a poco en cada una de las rondas.

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“Para mí es como un sueño hecho realidad, es algo por lo que trabajé siempre: poder jugar aquí en el Estadio Azteca un Mundial con mi Selección y la verdad estoy muy contento, muy feliz por la victoria, queríamos cerrar con las tres victorias del grupo y gracias a Dios así fue, entonces estamos muy contento y ahora a pensar en lo que sigue”. Gilberto Mora en conferencia de prensa

En síntesis