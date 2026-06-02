Gilberto Mora y 16 jugadores jóvenes que debutan en un Mundial

Son varios países quienes van a tener a jugadores jóvenes debutando con sus selecciones en el Mundial.

Javier Aguirre convocó a Gilberto Mora para disputar su primer Mundial con la Selección Mexicana, el futbolista es ahora el más joven de esta justa deportiva, pero no es el único que con corta edad tendrá la posibilidad de enfrentar este reto, sino que hay otros 16 jugadores en diferentes países que conforman este listado.

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Los jugadores más jóvenes convocados al Mundial

Gilberto Mora

Hugo Sochůrek

Lennart Karl

Ibrahim Mbaye

Hamza Abdelkarim

Bara Sapoko Ndiaye

Mladen Jurkas

Ayyoub Bouaddi

Kerim Alajbegović

Rayan Elloumi

Lucas Herrington

Bekhruz Karimov

Lamine Yamal

Kendry Páez

Tyler Fletcher

Luka Vušković

Pau Cubarsí

Edad y dónde juegan

Hugo Sochůrek será rival de Gil en el partido entre México y Chequia, el futbolista de 17 años es actual jugador del Sparta Praga. Lennart Karl es un mediocentro ofensivo alemán de 17 años que juega en el Bayern Múnich. Ibrahim Mbaye, es un extremo senegalés, que también tiene 17 años y que actualmente juega en las fuerzas básicas del PSG.

Hamza Abdelkarim es un delantero egipcio de 18 años que juega en las inferiores del Barcelona. Bara Sapoko Ndiaye es un mediocampista ofensivo senegalés que juega en el conjunto bávaro. Mladen Jurkas tiene 18 años y es un portero bosnio que juega en el Borac Banja Luka. Ayyoub Bouaddi es un mediocampista franco-marroquí de 18 años que juega en el LOSC Lille.

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Kerim Alajbegović, extremo izquierdo bosnio de 18 años que juega en el Bayer Leverkusen. Rayan Elloumi es un centrodelantero canadiense-tunecino que con 18 años juega en el Vancouver Whitecaps. Lucas Herrington, defensa central australiano de 18 años que juega en el Colorado Rapids. Bekhruz Karimov, uzbeko de 18 años que juega como lateral derecho en el FC Surkhon Termez.

Lamine Yamal como promesa de España después del título de LaLiga con el Barcelona; Kendry Páez extremo ecuatoriano de 19 años que juega en River Plate; Tyler Fletcher, mediocampista escocés de 19 años que juega en el Manchester United. Luka Vušković, zaguero central croata de 19 años que forma parte del Hamburguer CV. Pau Cubarsí, defensa central español de 19 años que juega también en el conjunto blaugrana.

En síntesis

El mexicano Gilberto Mora es el futbolista convocado más joven en disputar este torneo mundialista.

es el futbolista convocado más joven en disputar este torneo mundialista. Un total de 17 jugadores jóvenes de diferentes países conforman la lista para esta justa deportiva.

jóvenes de diferentes países conforman la lista para esta justa deportiva. El checo Hugo Sochůrek tiene 17 años, juega en Sparta Praga y enfrentará a México.