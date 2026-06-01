Este domingo se hizo la presentación oficial de la convocatoria de Javier Aguirre con los 26 seleccionados para ir con México al Mundial 2026. Entre ellos, el que ha roto muchos paradigmas es Gilberto Mora, la que el juvenil no tiene ni la mayoría de edad y ya disputará su primera Copa del Mundo y es por ello que la afición lo abraza.

Publicidad

La FMF compartió un video con la voz de Chespirito y nombrando a cada uno de los jugadores, los Incondicionales no se sintieron conmovidos con ello y hubo muchas críticas de este metraje. Y es que hay que destacar que se hizo con inteligencia artificial para recuperar la esencia, pero para muchos no fue un referente.

Entonces más tarde Cerveza Corona, quien es uno de los patrocinadores del cuadro Tricolor compartió un video donde también mostraba las típicas latas, pero con la imagen de cada uno de los seleccionados y sus apellidos, dando otra visión de la lista que ya hace unos minutos había confirmado el estratega del cuadro azteca.

El video no oficial que sí gustó

Pero lo que llamó la atención de los aficionados fue que debido a las reglas de menores que no pueden utilizar sus imágenes para promover apuestas o bebidas alcohólicas, el equipo de marketing hizo algo impensable, pues trató de hacer una mención a Gil Mora, pero de una manera indirecta, aunque muchos se dieron cuenta de ello.

Publicidad

Justamente cuando nombran a los mediocampistas, antes de que estén las latas de todos los jugadores aparecen unas “moras” como haciendo alusión al joven futbolista. De esta manera no rompieron con la regla en cuestión de publicidad, pero sí incluyeron al jugador de Tijuana, por ello los seguidores se mostraron muy contentos con esta versión.

Hoy no solo se anuncia una lista…

Hoy todo México se pone la camiseta de @miseleccionmx. 💚⚽️



Juntos vamos a demostrar que #ElExtraDeMéxicoEsMundial 🇲🇽🌎👑 pic.twitter.com/Z9gHJX1pKq — Corona MX (@Corona_MX) June 1, 2026

En síntesis

El seleccionador Javier Aguirre presentó oficialmente la lista de 26 convocados para el Mundial.

presentó oficialmente la lista de 26 convocados para el Mundial. El juvenil Gilberto Mora disputará su primera Copa del Mundo sin tener la mayoría de edad.

disputará su primera Copa del Mundo sin tener la mayoría de edad. La empresa Cerveza Corona incluyó una referencia al futbolista mediante una imagen de frutas.