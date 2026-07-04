Memo Ochoa festejaría el pase a Cuartos de Final en el Ángel de la Independencia

Todo está listo para que este domingo se viva de la mejor manera el México vs Inglaterra, los jugadores y la afición tienen plena confianza en que el equipo clasifique a la siguiente ronda de los Cuartos de Final del Mundial, por lo que deberán vencer mañana a los ingleses. Sobre eso habló Guillermo Ochoa en la conferencia de prensa previa al encuentro.

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Ochoa pide precaución en los festejos

El portero dejó en claro que pese a las situaciones que están pasando en los festejos que han afectado a algunos aficionados manda sus condolencias, pero que espera que la gente siga alegre y contagiando de la buena vibra, siempre siendo responsable para evitar que este tipo de situaciones se repitan y terminen en tragedias.

“A la gente, primero pedirle que sigan como van, porque se siente en la cancha el empuje de ellos, que nos dan ese extra en el estadio, la gente que está afuera, la gente que se junta a ver el partido, que sigan disfrutando y también que nos cuidemos, ya supimos lo que pasó el otro día, el pésame para los familiares, sabemos que entre mexicanos debemos cuidarnos y tomar conciencia.” Guillermo Ochoa

Memo Ochoa quiere festejar en el Ángel

Especialmente los festejos en el Ángel de la Independencia han sido de los más extravagantes y que llaman la atención a nivel internacional. Memo invitó a toda la afición a que se cuide en todo momento y que espera que el propio técnico les dé oportunidad de ir a festejar con los aficionados en caso de que pasen a la siguiente ronda.

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“El futbol sabemos que mueve mucho y ojalá que el día de mañana se vuelva a repetir algo y que festejemos cuidándonos, con alegría, paz, cuidando nuestras calles, nuestros monumentos, nuestro país, porque es responsabilidad de todos cuidar de nuestra gente también. Esperemos mañana hacer un partido redondo y que podamos festejar todos y ojalá que Javier nos deje también ir al Ángel a nosotros”. Memo Ochoa

En síntesis