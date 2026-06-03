El entrenador de la Selección Mexicana habría optado que Memo sea titular en el partido del 11 de junio ante Sudáfrica.

Faltan apenas ocho días para el comienzo del Mundial 2026, una edición histórica que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Por primera vez participarán 48 selecciones y uno de los equipos que abrirá la competencia será justamente el Tri, que enfrentará a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

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A medida que se acerca el debut, Javier Aguirre termina de definir los últimos detalles de su equipo titular. Una de las posiciones que más debate generó en las últimas semanas fue la portería, ya que en la convocatoria aparecen tres nombres con posibilidades: Guillermo Ochoa, Tala Rangel y Carlos Acevedo.

Si bien durante mucho tiempo existieron dudas sobre quién ocuparía el arco en el encuentro inaugural, en las últimas horas surgió una información que podría haber despejado el panorama. Según reveló TV Azteca, el Vasco ya habría tomado una decisión para el estreno mundialista frente a Sudáfrica.

De acuerdo con la información del medio mexicano, el elegido sería Guillermo Ochoa. El experimentado arquero, que disputó cinco Copas del Mundo y es una de las grandes referencias de la Selección Mexicana en los últimos años, tendría la oportunidad de sumar un nuevo capítulo a su historia con el Tri.

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La misma versión señala que la decisión de Aguirre estaría relacionada con el reconocimiento a la trayectoria de Ochoa en la selección. Más allá de la competencia interna con Tala Rangel y Carlos Acevedo, el cuerpo técnico consideraría que el debut mundialista es un escenario ideal para darle ese lugar.

Las cuotas mundial para el grupo de México se han movido en las últimas horas: te traemos la comparativa actualizada para que no pierdas ninguna oportunidad.

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¿Seguirá atajando Ochoa en el Mundial?

En caso de mostrar un buen nivel ante Sudáfrica, el entrenador podría seguir dándole la oportunidad a Memo. Hasta el momento, Rangel fue titular en la mayoría de los partidos amistosos y apuntaba a quedarse con su lugar en el 11 durante el torneo.

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