Mientras en Pumas gana 1,7 millones, el salario que podría recibir Efraín Juárez en la Selección Mexicana

El entrenador del equipo universitario suena como uno de los posibles reemplazos de Aguirre en el seleccionado mexicano.

La Selección Mexicana se prepara al 100% para el comienzo del Mundial 2026, torneo en el que será una de las anfitrionas y donde tendrá el privilegio de disputar el partido inaugural. El equipo dirigido por Javier Aguirre debutará el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Banorte.

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Aguirre afronta esta nueva etapa con la misión de llevar al Tri lo más lejos posible y tratar de romper la barrera que durante décadas le impidió competir de igual a igual con las grandes potencias del mundo. Sin embargo, el experimentado entrenador es consciente de que el desafío será enorme debido al nivel de selecciones como Argentina, Francia, España, Brasil, Inglaterra y Alemania.

Mientras toda la atención está puesta en el Mundial, también comenzaron a surgir especulaciones sobre el futuro del banquillo mexicano una vez que finalice la competencia. Desde hace varios meses, todo indicaba que Rafael Márquez, actual integrante del cuerpo técnico de Aguirre, era el principal apuntado para tomar las riendas del seleccionado nacional de cara al próximo ciclo.

No obstante, en las últimas horas se encendieron las alarmas luego de una información revelada en Futbol Picante. Según comentaron en el programa, la directiva de la Federación Mexicana de Futbol no estaría completamente convencida de entregarle el proyecto a Márquez y ya analiza otras alternativas para ocupar el cargo cuando concluya la participación del Tri en la Copa del Mundo.

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En ese contexto apareció con fuerza el nombre de Efraín Juárez. El actual entrenador de Pumas atraviesa un gran presente y su trabajo viene siendo seguido de cerca por los dirigentes mexicanos.

¿AGUIRRE SEGUIRÁ CON MÉXICO TRAS EL MUNDIAL? 🤔 🇲🇽



👀 Adal Franco informa que continuará y que hay dudas sobre Rafa Márquez.



¿Efraín Juárez es el plan B?



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El salario que podrían dar a Juárez

Además del aspecto deportivo, otro punto que genera interés es el salario que podría percibir en caso de recibir una propuesta formal. Actualmente, Juárez tendría un sueldo cercano a los 1,7 millones de dólares anuales en Pumas. Por su parte, de acuerdo con información difundida por TV Azteca, Javier Aguirre percibe alrededor de 2,9 millones de dólares por temporada al frente de México. Por esa razón, si la Federación decide apostar por Efraín Juárez, podría ofrecerle una cifra similar.

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