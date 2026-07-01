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Mundial 2026

¿Hay tiempo extra o penales en Inglaterra vs. RD Congo en caso de empate por el Mundial 2026?

Qué dice el reglamento de competición de la FIFA sobre una posible igualdad en el marcador entre Inglaterra y RD Congo en el Mundial 2026.

Jude Bellingham, la carta especial que tiene Inglaterra junto a Harry Kane
© Getty ImagesJude Bellingham, la carta especial que tiene Inglaterra junto a Harry Kane

HOY miércoles 1 de julio, Inglaterra y RD Congo abren la jornada con un partido correspondiente a los 16avos de Final del Mundial 2026. El líder del Grupo L y el tercer lugar del Grupo K se enfrentan en Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, para definir al rival de México en la siguiente ronda del torneo.

Ambas selecciones llegan con realidad muy diferentes: los dirigidos por Thomas Tuchel están invictos, habiendo ganado su zona con 7 puntos, y los africanos registraron 4 unidades gracias a una victoria contra Uzbekistán, una derrota con Colombia y una histórica igualdad ante Portugal en el debut mundialista.

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Harry Kane es el goleador de Inglaterra en este Mundial 2026 (Getty Images)

Harry Kane es el goleador de Inglaterra en este Mundial 2026 (Getty Images)

¿Qué pasa si Inglaterra y RD Congo empatan en los 16avos de Final?

Los 16avos de Final del Mundial 2026 se juegan a partido único. En caso de que Inglaterra y República Democrática del Congo lleguen a los 90 minutos con el marcador igualado, se jugará una prórroga dividida en dos tiempos de 15 minutos. Y en caso de que el empate persista al finalizar esta media hora adicional, el ganador del partido se definirá con disparos desde el manchón penal: en total son cinco ejecuciones por cada selección, pero puede haber más si hay paridad de anotaciones.

En síntesis

  • Inglaterra y RD Congo definen hoy 1 de julio al próximo rival de México.
  • Thomas Tuchel dirige a la selección inglesa que llega invicta con 7 puntos.
  • Prórroga y penales decidirán el partido si hay empate en los 90 minutos
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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