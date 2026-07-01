¿Hay tiempo extra o penales en Inglaterra vs. RD Congo en caso de empate por el Mundial 2026?

HOY miércoles 1 de julio, Inglaterra y RD Congo abren la jornada con un partido correspondiente a los 16avos de Final del Mundial 2026. El líder del Grupo L y el tercer lugar del Grupo K se enfrentan en Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, para definir al rival de México en la siguiente ronda del torneo.
Ambas selecciones llegan con realidad muy diferentes: los dirigidos por Thomas Tuchel están invictos, habiendo ganado su zona con 7 puntos, y los africanos registraron 4 unidades gracias a una victoria contra Uzbekistán, una derrota con Colombia y una histórica igualdad ante Portugal en el debut mundialista.
Harry Kane es el goleador de Inglaterra en este Mundial 2026 (Getty Images)
¿Qué pasa si Inglaterra y RD Congo empatan en los 16avos de Final?
Los 16avos de Final del Mundial 2026 se juegan a partido único. En caso de que Inglaterra y República Democrática del Congo lleguen a los 90 minutos con el marcador igualado, se jugará una prórroga dividida en dos tiempos de 15 minutos. Y en caso de que el empate persista al finalizar esta media hora adicional, el ganador del partido se definirá con disparos desde el manchón penal: en total son cinco ejecuciones por cada selección, pero puede haber más si hay paridad de anotaciones.
En síntesis
- Inglaterra y RD Congo definen hoy 1 de julio al próximo rival de México.
- Thomas Tuchel dirige a la selección inglesa que llega invicta con 7 puntos.
- Prórroga y penales decidirán el partido si hay empate en los 90 minutos