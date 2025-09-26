¿Cuál es el significado de Zayu, nombre de la mascota de México para el Mundial 2026?

El Mundial 2026 toma cada vez más forma. Aunque la última edición de Qatar 2022 parece estar fresco en el recuerdo de los aficionados, lo cierto es que falta menos de un año para la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque todavía faltan algunos meses, la FIFA encendió la llama mundialista al presentar a las tres mascotas que tendrá el certamen. La búsqueda fue elegir un animal representativo de cada uno de los tres países y en el caso de México fue un jaguar vestido con una playera verde -y con el dorsal 9 en la espalda- llamado Zayu.

Zayu, mascota de México en el Mundial 2026 (@FOXSoccer)

El significado de Zayu

La FIFA escribió en su página oficial: “El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa «unidad», «fortaleza» y «alegría», es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad”.

“Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya“, completa el escrito sobre la mascota mexicana.

Las otras dos mascotas del Mundial 2026

Maple : es un alce que “nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá”.

: es un alce que “nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá”. Clutch: es un águila que “recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable”.

