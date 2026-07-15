Ingleses acusan ayudas arbitrales a Argentina

Apenas se han jugado los primeros minutos del Inglaterra vs Argentina y ya empezó la polémica en todos los sentidos. El hecho de que Ismail Elfath fuera elegido como el árbitro de la semifinal generó mucha expectativa de los ingleses, ya que es un silbante que ha estado en la MLS donde juega Lionel Messi, por ello estarían sus decisiones bajo la lupa.

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¿Polémica arbitral a favor de Argentina?

Lamentablemente, una acción generada en los primeros minutos del partido ya hicieron que la afición inglesa comenzara con los señalamientos en contra del arbitraje. Y es que Enzo Fernández comete una falta donde golpea por detrás a Elliot Anderson, éste cae, pero no se señala nada, por lo que comparten el video en redes y exigieron la tarjeta de amonestación.

How on earth was this not a yellow card for Enzo Fernandez? Have referees started favouring Argentina already? 🙄! #ENGLAND #ENGARG pic.twitter.com/ENtzXpAig5 — The Final Whistle (@Rufus_45) July 15, 2026

Sin embargo, ya para terminar la primera mitad, el mismo jugador inglés comete una falta sobre Lionel Messi y es ahí donde el silbante saca el cartón amarillo, generando más polémica entre los aficionados. Ya que en la jugada no se alcanza a percibir y no la marca de inmediato, pero cuando los argentinos se acercan a él inmediatamente la muestra.

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Esto no sólo ha generado molestia fuera del campo, sino también entre los futbolistas porque se empezó a notar como cada vez ambos clubes cometen faltas. Por ahora terminó la primera mitad y se espera que haya un poco más de calma, porque en este tiempo ya tienen dos cartones amarillos; uno para cada una de las selecciones.

En síntesis