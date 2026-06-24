En estos momentos se está llevando a cabo el partido de Corea del Sur vs Sudáfrica, mientras todos los ojos estaban en el encuentro de México vs Chequia que está de manera simultánea, sorprendió que en el sorteo previo al juego de los coreanos contra sudafricanos apareció la mexicana Alana Flores en la ceremonia inicial.

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¿Por qué Alana Flores apareció en el Corea del Sur vs Sudáfrica?

Los aficionados se preguntaron qué hacía ahí Flores, pero se pudo saber que antes de definir de qué lado jugaría cada una de las selecciones, Alana apareció para darle la moneda del volado al silbante Facundo Tello para que pudiera seguir con el protocolo y es que la streamer ya lo había anunciado horas antes para que estuvieran atentos.

Foto de TyC Sports

En su cuenta de Instagram subió una historia en la que mandó un mensaje a sus seguidores que decía: “Hoy prendan la tele para ver el partido de Corea vs Sudáfrica, me verán por ahí al inicio”. Ahí se le pudo ver con una camiseta de Coca Cola, por lo que seguramente fue el patrocinador que la invitó a este protocolo.

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Hay que mencionar que Alana es oriunda de Monterrey, por lo que al llevarse a cabo este duelo en el Estadio Monterrey tuvo la oportunidad de asistir y formar parte de ello.

En síntesis

La creadora de contenido mexicana Alana Flores participó en la ceremonia del volado previo al partido de Corea del Sur vs. Sudáfrica.

participó en la ceremonia del volado previo al partido de Corea del Sur vs. Sudáfrica. La participación de Flores se debió a una invitación comercial de la marca Coca-Cola en el protocolo inicial.

en el protocolo inicial. El partido mundialista se está disputando de manera simultánea en el Estadio Monterrey, ubicado en su ciudad natal.