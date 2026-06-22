¿Guillermo Ochoa tendrá homenaje en el México vs Chequia?

Ha corrido el rumor de que en el tercer partido de fase de grupos será Guillermo Ochoa quien esté como titular con México.

En los últimos días se ha mencionado que Javier Aguirre optaría por darle la oportunidad a Guillermo Ochoa de hacer historia y jugar su sexta Copa del Mundo. El partido ante República Checa sería la opción perfecta para ello, ya que tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos, por lo que en ese partido lo podría hacer.

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Además, en el segundo partido, el “Vasco” le dio oportunidad a jugadores que en el debut no habían estado, por lo que son pocos los que no han podido jugar, por ejemplo Memo Ochoa, Guillermo Martínez y Carlos Acevedo. Tomando en cuenta que no ha usado al portero de Santos Laguna, su opción es el exportero del América.

¿Memo Ochoa debutará en su sexto Mundial?

Con estas posibilidades, todo estaría encaminado a que Memo reciba la oportunidad de estar ahora sí oficialmente jugando su sexto Mundial y es que por ahora el hecho de no jugar no se contabiliza en la historia, sino hasta que sume minutos, pero todo podría quedarse en una posibilidad que no se cumpliría.

De acuerdo con Fox Sports, este lunes entrenó la plantilla Tricolor, por lo que de la escuadra que usa regularmente no ha movido al arquero. El “Tala” seguiría siendo la opción elegible para Aguirre en el próximo encuentro. Y es que lo mostrado en su último partido defendiendo la camiseta de México fue clave para que el equipo venciera.

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De esta manera, sólo es una suposición de varios medios el hecho de que Javier se va a decantar por Memo. Aunque es una realidad que en caso de que vea el mínimo error en Rangel durante su último juego de la fase de grupos, no dudaría de poner a Ochoa como parte de esa experiencia que ya tiene atajando en los Mundiales.

En síntesis