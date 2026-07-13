Antonio Mohamed destacó la actuación de México en el Mundial 2026 y dijo que estaba para llegar más lejos.

Javier Aguirre ya no es más el entrenador de México e incluso el ‘Vasco’ se encuentra de vacaciones. Sin embargo, el partido del Tri frente a Inglaterra por el Mundial 2026 todavía genera discusión por lo cerca que estuvo el equipo de empatar el juego y llevarlo a la prórroga.

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En este sentido, Javier Aguirre decidió llenar el área de delanteros centros para intentar remontar el partido y no le dio minutos a otros futbolistas quizás más creativos como Alexis Vega. Antonio Mohamed, el técnico del jugador de Toluca, fue consultado sobre esto y no dudó en responder.

“El entrenador tomó esa decisión. A mí me hubiera gustado que jugara ese último partido para hacer mancuerna con Jesús (Gallardo), pero él decidió otra cosa y los conoce mucho mejor porque estuvo con ellos”, comentó el ‘Turco’ en entrevista con Fox Sports.

Más allá de esta observación puntual por el partido ante Inglaterra, Antonio Mohamed cree que la Selección Mexicana hizo un buen Mundial y de que hecho podría haber terminado en una mejor posición.

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Alexis Vega se quedó sin ingresar frente a Inglaterra (Getty Images)

Antonio Mohamed sobre el Mundial de México

“Fue muy buena la actuación. Creo que, por el rendimiento mostrado, el resultado quedó corto. Me parece que el partido contra Inglaterra era un encuentro que se podía ganar, pero bueno, es una lástima que México no pudiera avanzar”, manifestó el técnico de Toluca.

Después de varias semanas de vacaciones y de pretemporada, la Liga MX comienza este jueves 16 de julio y Toluca juega su primer partido el próximo sábado contra Chivas en el Estadio Akron, un día antes de que se dispute la gran final de la Copa del Mundo.

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En síntesis