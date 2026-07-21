Julián Quiñones fue sustituido en el minuto 81 del partido frente a Inglaterra por los octavos de final.

El Mundial 2026 ya es pasado, pero algunas historias se reavivan especialmente si alguno de los protagonistas da su opinión. En este caso, Julián Quiñones se refirió acerca de lo sucedido en el juego de México ante Inglaterra por los octavos de final.

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El Tri tuvo posibilidades de empatar el partido y llevarlo al tiempo suplementario, pero no logró convertir ese tercer gol. Un cambio criticado de ese partido de Javier Aguirre fue que quitó a Julián Quiñones en el minuto 81 por Guillermo Martínez y el delantero de Al-Qadisiya cuestionó al Vasco por esta modificación.

En un video que sacó a la luz el barbero de Julián Quiñones, el profesional habló un poco sobre el Mundial con el mexicano. “El último partido güey, que te sacaron güey, ¿cómo vas a sacar a Julián güey?”, le dice el peluquero al delantero, a lo que el ex América y Atlas responde.

“Se mamó. Se equivocó el viejo”, contestó Julián Quiñones acerca de la decisión que tomó Javier Aguirre en el partido contra Inglaterra. El delantero salió en el minuto 81 cuando el juego estaba 2-3 en contra de la Selección Mexicana y tenía posibilidades de revertirlo.

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Le preguntaron a Quiñones sobre su cambio contra Inglaterra y dijo: “AHH, SÍ SE MAMÓ” JAJAJAJ 🇲🇽😂 pic.twitter.com/K5GkIhbO8u — Piojismo (@Piojismo1906) July 20, 2026

Sin embargo, Julián Quiñones no pudo estar en el final para intentarlo considerando que fue el goleador del Tri en la Copa del Mundo. De todos modos, el torneo ya terminó, Javier Aguirre no está más en México y el nuevo entrenador es Rafael Márquez.

En síntesis

Julián Quiñones criticó a Javier Aguirre por sustituirlo en el partido ante Inglaterra.

criticó a Javier Aguirre por sustituirlo en el partido ante Inglaterra. El delantero Julián Quiñones salió reemplazado al minuto 81 cuando México perdía 2-3.

salió reemplazado al minuto 81 cuando México perdía 2-3. El entrenador Javier Aguirre fue sucedido por Rafael Márquez en la Selección Mexicana.