Jude Bellingham no se deja y le responde a Thomas Tuchel

Este sábado Inglaterra venció a Noruega y clasificó a las semifinales del Mundial 2026, por lo que más tarde se dio a conocer que su rival sería Argentina, un duelo del que se espera mucho por aquella rivalidad que se mantiene entre ambos países por aquella “Mano de Dios” de Diego Armando Maradona en México 1986 y que será complicado.

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¿Encontronazo entre Tuchel y Bellingham?

Pero ahora la situación no sólo sería contra el rival y es que todo parece indicar que el vestidor del cuadro inglés está roto después de la actuación del equipo el día de hoy. Ya que el entrenador, Thomas Tuchel salió a quejarse de sus jugadores: “No estoy contento con el rendimiento. Hoy tuvimos suerte”, mencionó al término del juego.

Ante esto, al final del partido uno de los cuestionamientos a Jude Bellingham, que es quien hizo las anotaciones de la victoria, estuvo el del comentario que había hecho su entrenador, por lo que los reporteros les mencionaron la crítica del estratega y si habría un estándar más alto que tuviera él sobre los jugadores del equipo.

La respuesta llamó la atención, porque Jude dejó ver que su técnico no conocía las condiciones en las que jugaban los rivales y la calidad que tenían cada uno de ellos. De esta manera dejó ver una molestia que en caso de no arreglar en el vestidor podría afectar de cara al partido de la Semifinal que tendrán que hacer ante Argentina.

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Tal vez o tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones (calor y humedad de Miami) contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil al cual enfrentar. Hemos intentado crear un ambiente positivo, debemos continuar así de cara al Final Four. No se pueden ganar todos los partidos paseando la pelota y haciendo 1000 pases. A veces tienes que ganar sucio y lo volvimos a hacer esta noche”. Jude Bellingham

En síntesis