Este sábado terminó una de las etapas más apasionantes del Mundial 2026: la fase de grupos. Luego de varios días con una gran cantidad de partidos, comienza la instancia de eliminación directa, donde cada encuentro es una final y un solo error puede significar la despedida del torneo.
La acción de los dieciseisavos de final comenzará con un único compromiso. Canadá y Sudáfrica se enfrentarán este sábado desde las 13:00 hs de la CDMX en el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos, con el objetivo de convertirse en el primer seleccionado en meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.
El conjunto canadiense llega como favorito por el nivel que mostró durante la fase de grupos, excepto en su última actuación ante Suiza donde perdió el invicto.
Del otro lado estará una Sudáfrica que ya dio una de las grandes sorpresas del certamen. Los Bafana Bafana consiguieron una clasificación histórica y ahora buscarán seguir haciendo historia frente a un rival de mayor experiencia internacional.
Al tratarse de un partido de eliminación directa, el encuentro no podrá terminar empatado. Si igualan al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad, el primer clasificado a los octavos de final se definirá mediante una tanda de penales.
Alineación de Sudáfrica para jugar con Canadá
- Ronwen Williams
- Aubrey Modiba
- Mbekezeli Mbokazi
- Khuliso Mudau
- Ime Okon
- Teboho Mokoena
- Sphephelo Sithole
- Oswin Appollis
- Relebohile Mofokeng
- Thapelo Maseko
- Evidence Makgopa
DT: Hugo Broos.
Alineación de Canadá para enfrentar a Sudáfrica
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Derek Cornelius
- Moïse Bombito
- Richie Laryea
- Stephen Eustaquio
- Liam Millar
- Nathan Saliba
- Jonathan David
- Tani Oluwaseyi
- Tajon Buchanan
DT: Jesse Marsch.
En sintesis
- Canadá y Sudáfrica inauguran la fase de eliminación directa del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final.
- El partido se disputará hoy, domingo 28 de junio (y no sábado), a las 13:00 horas (hora del centro de México) en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium).
- Los norteamericanos clasificaron como segundos del Grupo B tras caer 2-1 ante Suiza, mientras que los Bafana Bafana avanzaron segundos del Grupo A tras vencer por la mínima a Corea del Sur.