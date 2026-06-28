Este domingo comienza la nueva fase del Mundial 2026 con un solo partido para definir al primer clasificado a octavos de final.

Este sábado terminó una de las etapas más apasionantes del Mundial 2026: la fase de grupos. Luego de varios días con una gran cantidad de partidos, comienza la instancia de eliminación directa, donde cada encuentro es una final y un solo error puede significar la despedida del torneo.

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La acción de los dieciseisavos de final comenzará con un único compromiso. Canadá y Sudáfrica se enfrentarán este sábado desde las 13:00 hs de la CDMX en el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos, con el objetivo de convertirse en el primer seleccionado en meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

El conjunto canadiense llega como favorito por el nivel que mostró durante la fase de grupos, excepto en su última actuación ante Suiza donde perdió el invicto.

Del otro lado estará una Sudáfrica que ya dio una de las grandes sorpresas del certamen. Los Bafana Bafana consiguieron una clasificación histórica y ahora buscarán seguir haciendo historia frente a un rival de mayor experiencia internacional.

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Al tratarse de un partido de eliminación directa, el encuentro no podrá terminar empatado. Si igualan al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad, el primer clasificado a los octavos de final se definirá mediante una tanda de penales.

Alineación de Sudáfrica para jugar con Canadá

Ronwen Williams

Aubrey Modiba

Mbekezeli Mbokazi

Khuliso Mudau

Ime Okon

Teboho Mokoena

Sphephelo Sithole

Oswin Appollis

Relebohile Mofokeng

Thapelo Maseko

Evidence Makgopa

DT: Hugo Broos.

Alineación de Canadá para enfrentar a Sudáfrica

Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Derek Cornelius

Moïse Bombito

Richie Laryea

Stephen Eustaquio

Liam Millar

Nathan Saliba

Jonathan David

Tani Oluwaseyi

Tajon Buchanan

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DT: Jesse Marsch.

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