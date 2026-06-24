¿Juega Alphonso Davies? Las alineaciones de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026

Suiza y Canadá cierran su participación en la fase de grupos del certamen internacional en busca de la clasificación.

Este miércoles, desde las 13:00 horas de la Ciudad de México, Suiza y Canadá se enfrentan por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en un duelo clave que definirá cómo termina el Grupo B y qué selecciones avanzan a la siguiente instancia del certamen.

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El encuentro se disputa en un contexto de máxima paridad dentro de la zona, donde los cuatro equipos todavía mantienen opciones de clasificación. Suiza y Canadá llegan como protagonistas directos de la lucha por el primer y segundo puesto del grupo.

En simultáneo se jugará el partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar, otro cruce determinante que también puede influir en la tabla final del Grupo B y en la definición de los clasificados a la próxima instancia del torneo.

Bosnia y Qatar todavía conservan posibilidades de terminar segundos, pero también de meterse como uno de los mejores terceros. Para que Bosnia sea segunda necesita ganar y que pierda Canadá. Para que Qatar termine en esa misma posición debe ganar y que pierda Suiza, entrando además en juego la diferencia de gol, ya que Bosnia-Canadá y Qatar-Suiza empataron en enfrentamientos directos previos.

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Un empate entre Canadá y Suiza dejaría a ambos clasificados como primero y segundo del grupo, aunque la posición final se definiría por diferencia de gol, donde actualmente Canadá corre con ventaja. Esto hace que el encuentro tenga múltiples escenarios abiertos hasta el final.

Alineaciones de Suiza para jugar con Canadá

Gregor Kobel

Silvan Widmer

Manuel Akanji

Nico Elvedi

Ricardo Rodríguez

Granit Xhaka

Remo Freuler

Dan Ndoye

Fabian Rieder

Ruben Vargas

Zeki Amdouni

Alineaciones de Canadá para enfrentar a Suiza

Dayne St. Clair

Alistair Johnston

Kamal Miller

Derek Cornelius

Richie Laryea

Tajon Buchanan

Stephen Eustáquio

Jonathan Osorio

Cyle Larin

Jonathan David

Lucas Cavallini

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