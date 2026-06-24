¿Juega Alphonso Davies? Las alineaciones de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026

Este miércoles, desde las 13:00 horas de la Ciudad de México, Suiza y Canadá se enfrentan por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en un duelo clave que definirá cómo termina el Grupo B y qué selecciones avanzan a la siguiente instancia del certamen.
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El encuentro se disputa en un contexto de máxima paridad dentro de la zona, donde los cuatro equipos todavía mantienen opciones de clasificación. Suiza y Canadá llegan como protagonistas directos de la lucha por el primer y segundo puesto del grupo.
En simultáneo se jugará el partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar, otro cruce determinante que también puede influir en la tabla final del Grupo B y en la definición de los clasificados a la próxima instancia del torneo.
Bosnia y Qatar todavía conservan posibilidades de terminar segundos, pero también de meterse como uno de los mejores terceros. Para que Bosnia sea segunda necesita ganar y que pierda Canadá. Para que Qatar termine en esa misma posición debe ganar y que pierda Suiza, entrando además en juego la diferencia de gol, ya que Bosnia-Canadá y Qatar-Suiza empataron en enfrentamientos directos previos.
Un empate entre Canadá y Suiza dejaría a ambos clasificados como primero y segundo del grupo, aunque la posición final se definiría por diferencia de gol, donde actualmente Canadá corre con ventaja. Esto hace que el encuentro tenga múltiples escenarios abiertos hasta el final.
Alineaciones de Suiza para jugar con Canadá
Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Canadá por el Grupo B del Mundial 2026: TV y streaming online
- Gregor Kobel
- Silvan Widmer
- Manuel Akanji
- Nico Elvedi
- Ricardo Rodríguez
- Granit Xhaka
- Remo Freuler
- Dan Ndoye
- Fabian Rieder
- Ruben Vargas
- Zeki Amdouni
Alineaciones de Canadá para enfrentar a Suiza
- Dayne St. Clair
- Alistair Johnston
- Kamal Miller
- Derek Cornelius
- Richie Laryea
- Tajon Buchanan
- Stephen Eustáquio
- Jonathan Osorio
- Cyle Larin
- Jonathan David
- Lucas Cavallini
En sintesis
- Suiza y Canadá se enfrentan hoy miércoles en el cierre del Grupo B del Mundial 2026.
- El seleccionador Murat Yakin comanda tácticamente al conjunto helvético en este partido.
- El mediocampista Stephen Eustáquio forma parte del plantel de la selección de Canadá.