Desde las 14:00 hs de la CDMX, Inglaterra se enfrenta a Ghana por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con el objetivo claro de asegurar su clasificación a la próxima instancia del torneo en un duelo que promete intensidad desde el arranque.

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Inglaterra, una de las grandes candidatas al título, viene de vencer 4-2 a Croacia en su primera presentación y sabe que un triunfo hoy no solo le aseguraría el pase a la siguiente ronda, sino que también lo dejaría como líder de su grupo. El equipo inglés apuesta fuerte a su poder ofensivo y al buen momento de sus figuras.

Ghana, por su parte, consiguió un triunfo agónico ante Panamá en el debut y llega con la ilusión de dar uno de los grandes batacazos de la jornada. El conjunto africano buscará competir de igual a igual y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender a los europeos.

Alineación de Inglaterra para jugar con Ghana

Jordan Pickford

Ezri Konsa

Marc Guéhi

Reece James

Djed Spence

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Harry Kane

Anthony Gordon

Noni Madueke

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Alineación de Ghana para enfrentar a Inglaterra

Benjamin Asare

Jonas Adjetey

Gideon Mensah

Jerome Opoku

Marvin Senaya

Caleb Yirenkyi

Thomas Partey

Kwasi Sibo

Antoine Semenyo

Jordan Ayew

Iñaki Williams

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