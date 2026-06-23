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MUNDIAL 2026

¿Juega Harry Kane? Las alineaciones confirmadas de Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

El equipo europeo quiere asegurar su clasificación a la próxima instancia del certamen internacional.

Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026.
© Getty ImagesInglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Inglaterra se enfrenta a Ghana por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con el objetivo claro de asegurar su clasificación a la próxima instancia del torneo en un duelo que promete intensidad desde el arranque.

Inglaterra, una de las grandes candidatas al título, viene de vencer 4-2 a Croacia en su primera presentación y sabe que un triunfo hoy no solo le aseguraría el pase a la siguiente ronda, sino que también lo dejaría como líder de su grupo. El equipo inglés apuesta fuerte a su poder ofensivo y al buen momento de sus figuras.

Ghana, por su parte, consiguió un triunfo agónico ante Panamá en el debut y llega con la ilusión de dar uno de los grandes batacazos de la jornada. El conjunto africano buscará competir de igual a igual y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender a los europeos.

Alineación de Inglaterra para jugar con Ghana

  • Jordan Pickford
  • Ezri Konsa
  • Marc Guéhi
  • Reece James
  • Djed Spence
  • Declan Rice
  • Elliot Anderson
  • Jude Bellingham
  • Harry Kane
  • Anthony Gordon
  • Noni Madueke

Alineación de Ghana para enfrentar a Inglaterra

  • Benjamin Asare
  • Jonas Adjetey
  • Gideon Mensah
  • Jerome Opoku
  • Marvin Senaya
  • Caleb Yirenkyi
  • Thomas Partey
  • Kwasi Sibo
  • Antoine Semenyo
  • Jordan Ayew
  • Iñaki Williams
Ver también

Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Inglaterra vs. Ghana según la IA

En sintesis

  • Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda jornada del Mundial 2026.
  • La selección de Inglaterra debutó en el torneo venciendo 4-2 a Croacia.
  • El partido comenzará a las 14:00 horas de la Ciudad de México.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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