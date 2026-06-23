Desde las 14:00 hs de la CDMX, Inglaterra se enfrenta a Ghana por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con el objetivo claro de asegurar su clasificación a la próxima instancia del torneo en un duelo que promete intensidad desde el arranque.
Inglaterra, una de las grandes candidatas al título, viene de vencer 4-2 a Croacia en su primera presentación y sabe que un triunfo hoy no solo le aseguraría el pase a la siguiente ronda, sino que también lo dejaría como líder de su grupo. El equipo inglés apuesta fuerte a su poder ofensivo y al buen momento de sus figuras.
Ghana, por su parte, consiguió un triunfo agónico ante Panamá en el debut y llega con la ilusión de dar uno de los grandes batacazos de la jornada. El conjunto africano buscará competir de igual a igual y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender a los europeos.
Alineación de Inglaterra para jugar con Ghana
- Jordan Pickford
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- Reece James
- Djed Spence
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Harry Kane
- Anthony Gordon
- Noni Madueke
Alineación de Ghana para enfrentar a Inglaterra
- Benjamin Asare
- Jonas Adjetey
- Gideon Mensah
- Jerome Opoku
- Marvin Senaya
- Caleb Yirenkyi
- Thomas Partey
- Kwasi Sibo
- Antoine Semenyo
- Jordan Ayew
- Iñaki Williams
En sintesis
- Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda jornada del Mundial 2026.
- La selección de Inglaterra debutó en el torneo venciendo 4-2 a Croacia.
- El partido comenzará a las 14:00 horas de la Ciudad de México.