En el marco de la Jornada 1 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, República Checa y Corea del Sur se enfrentan este jueves 11 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos conjuntos van por la victoria en su estreno mundialista.
Del lado del equipo a cargo de Miroslav Koubek, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras vencer 3-1 a Guatemala hace apenas unos días en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.
Los hombres dirigidos por Hong Myung-bo, también vienen de ganar en su último encuentro de preparación. También ante un centroamericano, ya que derrotó por 1-0 a El Salvador en el Northwest Stadium en Landover.
La alineación de República Checa vs. Corea del Sur
- Matej Kovar
- Štěpán Chaloupek
- Robin Hranáč
- Ladislav Krejčí
- Vladimir Coufal
- David Jurasek
- Tomas Soucek
- Michal Sadilek
- Pavel Šulc
- Lukas Provod
- Patrik Schick
- DT: Miroslav Koubek
La alineación de Corea del Sur vs. República Checa
- Seung-Gyu Kim
- Han-beom Lee
- Kim Min-Jae
- Gi-hyuk Lee
- Young-woo Seol
- Tae-seok Lee
- In-beom Hwang
- Seung-Ho Paik
- Lee Kang-in
- Lee Jae-Sung
- Heung-Min Son
- DT: Hong Myung-bo