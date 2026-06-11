Los Tigres del Oriente y el Nároďák se enfrentan por la primera jornada del certamen mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, República Checa y Corea del Sur se enfrentan este jueves 11 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos conjuntos van por la victoria en su estreno mundialista.

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Del lado del equipo a cargo de Miroslav Koubek, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras vencer 3-1 a Guatemala hace apenas unos días en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Los hombres dirigidos por Hong Myung-bo, también vienen de ganar en su último encuentro de preparación. También ante un centroamericano, ya que derrotó por 1-0 a El Salvador en el Northwest Stadium en Landover.

La alineación de República Checa vs. Corea del Sur

Matej Kovar

Štěpán Chaloupek

Robin Hranáč

Ladislav Krejčí

Vladimir Coufal

David Jurasek

Tomas Soucek

Michal Sadilek

Pavel Šulc

Lukas Provod

Patrik Schick

DT: Miroslav Koubek

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La alineación de Corea del Sur vs. República Checa