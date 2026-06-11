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Mundial 2026

¿Juega Heung-min Son? Las probables alineaciones de Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026

Los Tigres del Oriente y el Nároďák se enfrentan por la primera jornada del certamen mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Corea del Sur y República Checa se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026
© Getty ImagesCorea del Sur y República Checa se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026

En el marco de la Jornada 1 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, República Checa y Corea del Sur se enfrentan este jueves 11 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos conjuntos van por la victoria en su estreno mundialista.

Del lado del equipo a cargo de Miroslav Koubek, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras vencer 3-1 a Guatemala hace apenas unos días en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Los hombres dirigidos por Hong Myung-bo, también vienen de ganar en su último encuentro de preparación. También ante un centroamericano, ya que derrotó por 1-0 a El Salvador en el Northwest Stadium en Landover.

La alineación de República Checa vs. Corea del Sur

  • Matej Kovar
  • Štěpán Chaloupek
  • Robin Hranáč
  • Ladislav Krejčí
  • Vladimir Coufal
  • David Jurasek
  • Tomas Soucek
  • Michal Sadilek
  • Pavel Šulc
  • Lukas Provod
  • Patrik Schick
  • DT: Miroslav Koubek

La alineación de Corea del Sur vs. República Checa

  • Seung-Gyu Kim
  • Han-beom Lee
  • Kim Min-Jae
  • Gi-hyuk Lee
  • Young-woo Seol
  • Tae-seok Lee
  • In-beom Hwang
  • Seung-Ho Paik
  • Lee Kang-in
  • Lee Jae-Sung
  • Heung-Min Son
  • DT: Hong Myung-bo
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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