En Nanes, Didier Deschamps y Emerse Faé ponen a prueba a las naciones de Francia y Costa de Marfil en la previa de la Copa del Mundo 2026.

Francia y Costa de Marfil se enfrentan HOY, jueves 4 de junio, en un amistoso internacional previo a la Copa del Mundo 2026. Los conducidos por Didier Deschamps, claros favoritos a pelear por el título de esta edición en México, Estados Unidos y Canadá, aprovecharán el encuentro con los africanos para ajustar detalles y llegar de la mejor manera al debut ante Senegal.

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Kylian Mbappé buscará su segundo título mundialista con Francia (Getty Images)

El Stade de la Beaujoire, casa del Nantes de la Ligue 1, será anfitrión de este anteúltimo duelo preparatorio de los galos previo a su salida de Europa. El partido comenzará a las 21:10 hora local (13:10 del centro de México) y será arbitrado por el austríaco de 37 años Sebastian Gishamer.

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Teniendo en cuenta la cercanía del debut mundialista de ambas naciones, se esperan alineaciones mixtas con habituales titulares y algunos futbolistas de recambio. Además de que se prevé una gran cantidad de modificaciones durante el encuentro, buscando cuidar a los jugadores de posibles lesiones.

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La alineación de Francia para recibir a Costa de Marfil

Mike Maignan

Jules Koundé

Ibrahima Konaté

Dayot Upamecano

Théo Hernandez

Warren Zäire-Emery

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Marcus Thuram

Kylian Mbappé

DT: Didier Deschamps

La alineación de Costa de Marfil en su visita a Francia