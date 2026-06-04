Francia y Costa de Marfil se enfrentan HOY, jueves 4 de junio, en un amistoso internacional previo a la Copa del Mundo 2026. Los conducidos por Didier Deschamps, claros favoritos a pelear por el título de esta edición en México, Estados Unidos y Canadá, aprovecharán el encuentro con los africanos para ajustar detalles y llegar de la mejor manera al debut ante Senegal.
Kylian Mbappé buscará su segundo título mundialista con Francia (Getty Images)
El Stade de la Beaujoire, casa del Nantes de la Ligue 1, será anfitrión de este anteúltimo duelo preparatorio de los galos previo a su salida de Europa. El partido comenzará a las 21:10 hora local (13:10 del centro de México) y será arbitrado por el austríaco de 37 años Sebastian Gishamer.
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Teniendo en cuenta la cercanía del debut mundialista de ambas naciones, se esperan alineaciones mixtas con habituales titulares y algunos futbolistas de recambio. Además de que se prevé una gran cantidad de modificaciones durante el encuentro, buscando cuidar a los jugadores de posibles lesiones.
La alineación de Francia para recibir a Costa de Marfil
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Ibrahima Konaté
- Dayot Upamecano
- Théo Hernandez
- Warren Zäire-Emery
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Marcus Thuram
- Kylian Mbappé
- DT: Didier Deschamps
Pronósticos Francia vs Costa de Marfil: Los Galos van por una victoria en medio de una fuerte crisis interna
La alineación de Costa de Marfil en su visita a Francia
- Yahia Fofana
- Wilfried Singo
- Ousmane Diomande
- Evan Ndicka
- Ghislain Konan
- Franck Kessié
- Seko Fofana
- Ibrahim Sangaré
- Simon Adingra
- Sébastien Haller
- Oumar Diakité
- DT: Emerse Faé