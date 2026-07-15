¡Qué final tenemos por delante! España vs. Argentina será la propuesta para el último partido del Mundial 2026, que pondrá de un lado y del otro a dos grandes potencias futboleras. Habrá un duelo de titanes y será una lástima que solo uno de de los dos levante el trofeo de la Copa del Mundo y el otro se termine quedando con las manos vacías.
A lo largo de la historia, España y Argentina protagonizan un cruce que se ha dado en muy pocas ocasiones en duelos relevantes. Se han enfrentado en 14 oportunidades, pero solo uno fue un partido oficial; los otros trece encuentros fueron todos de carácter amistoso. Eso también guarda un grado de expectativa sobre lo que pueda suceder.
Entre todos los antecedentes que los han puesto cara a cara, hay paridad absoluta: 6 triunfos de España, 6 triunfos de Argentina y 2 empates componen el historial de este partidazo. Previo a esta final del Mundial 2026, ninguno de los dos equipos tiene la balanza inclinada a su favor y tiene la chance de hacerlo en este juego crucial.
El antecedente entre España y Argentina en Mundiales antes de la final:
De la totalidad de encuentros entre europeos y sudamericanos, una única vez se cruzaron en la cita mundialista. Fue triunfo 2-1 de Argentina ante España en la Copa del Mundo 1966 que se llevó a cabo en Inglaterra ese año. Allí, Pirri convirtió para la ‘Furia Roja’, mientras que Artime por duplicado anotó los goles de la victoria de la ‘Albiceleste’.
El último antecedente entre España y Argentina previo al Mundial 2026:
El compromiso más reciente es un recuerdo muy amigable para la Furia Roja y muy olvidable para la Albiceleste. Fue triunfo 6-1 de España ante Argentina en un amistoso de 2018, previo a la Copa del Mundo que se jugó ese año. Isco (en tres oportunidades) Costa, Thiago y Aspas anotaron para los europeos, mientras que Otamendi lo hizo para los sudamericanos.
El día de la paliza de España a Argentina [Foto: Getty]
Todos los cruces entre España y Argentina previo al Mundial 2026:
España 6-1 Argentina | Amistoso 2018
- Goles: Isco x3, Costa, Thiago y Aspas (E), Otamendi (A)
España 1-4 Argentina | Amistoso 2010
- Goles: Messi, Higuain, Tévez y Agüero (A), Llorente (E)
España 2-1 Argentina | Amistoso 2009
- Goles: Alonso x2 (E), Messi (A)
España 2-1 Argentina | Amistoso 2006
- Goles: Xavi y Villa (E), Bilos (A)
España 0-2 Argentina | Amistoso 1999
- Goles: González y Pochettino (A)
España 2-1 Argentina | Amistoso 1995
- Goles: Pizzi y Guerrero (E), Ortega (A)
España 1-1 Argentina | Amistoso 1988
- Goles: Butragueño (E), Caniggia (A)
España 1-1 Argentina | Amistoso 1974
- Goles: Pirri (E), Rogel (A)
España 1-0 Argentina | Amistoso 1972
- Goles: Asensi (E)
España 1-2 Argentina | Mundial 1966
- Goles: Pirri (E), Artime x2 (A)
España 2-0 Argentina | Amistoso 1961
- Goles: Del Sol y Di Stéfano (E)
España 0-2 Argentina | Amistoso 1960
- Goles: Sanfilippo x2 (A)
España 0-1 Argentina | Amistoso 1953
- Goles: Grillo (A)
España 0-1 Argentina | Amistoso 1952
- Goles: Infante (A)