Repasa todos los enfrentamientos entre la 'Furia Roja' y la 'Albiceleste' antes del choque más esperado.

¡Qué final tenemos por delante! España vs. Argentina será la propuesta para el último partido del Mundial 2026, que pondrá de un lado y del otro a dos grandes potencias futboleras. Habrá un duelo de titanes y será una lástima que solo uno de de los dos levante el trofeo de la Copa del Mundo y el otro se termine quedando con las manos vacías.

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A lo largo de la historia, España y Argentina protagonizan un cruce que se ha dado en muy pocas ocasiones en duelos relevantes. Se han enfrentado en 14 oportunidades, pero solo uno fue un partido oficial; los otros trece encuentros fueron todos de carácter amistoso. Eso también guarda un grado de expectativa sobre lo que pueda suceder.

Entre todos los antecedentes que los han puesto cara a cara, hay paridad absoluta: 6 triunfos de España, 6 triunfos de Argentina y 2 empates componen el historial de este partidazo. Previo a esta final del Mundial 2026, ninguno de los dos equipos tiene la balanza inclinada a su favor y tiene la chance de hacerlo en este juego crucial.

El antecedente entre España y Argentina en Mundiales antes de la final:

De la totalidad de encuentros entre europeos y sudamericanos, una única vez se cruzaron en la cita mundialista. Fue triunfo 2-1 de Argentina ante España en la Copa del Mundo 1966 que se llevó a cabo en Inglaterra ese año. Allí, Pirri convirtió para la ‘Furia Roja’, mientras que Artime por duplicado anotó los goles de la victoria de la ‘Albiceleste’.

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El último antecedente entre España y Argentina previo al Mundial 2026:

El compromiso más reciente es un recuerdo muy amigable para la Furia Roja y muy olvidable para la Albiceleste. Fue triunfo 6-1 de España ante Argentina en un amistoso de 2018, previo a la Copa del Mundo que se jugó ese año. Isco (en tres oportunidades) Costa, Thiago y Aspas anotaron para los europeos, mientras que Otamendi lo hizo para los sudamericanos.

El día de la paliza de España a Argentina [Foto: Getty]

Todos los cruces entre España y Argentina previo al Mundial 2026:

España 6-1 Argentina | Amistoso 2018

Goles: Isco x3, Costa, Thiago y Aspas (E), Otamendi (A)

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España 1-4 Argentina | Amistoso 2010

Goles: Messi, Higuain, Tévez y Agüero (A), Llorente (E)

España 2-1 Argentina | Amistoso 2009

Goles: Alonso x2 (E), Messi (A)

España 2-1 Argentina | Amistoso 2006

Goles: Xavi y Villa (E), Bilos (A)

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España 0-2 Argentina | Amistoso 1999

Goles: González y Pochettino (A)

España 2-1 Argentina | Amistoso 1995

Goles: Pizzi y Guerrero (E), Ortega (A)

España 1-1 Argentina | Amistoso 1988

Goles: Butragueño (E), Caniggia (A)

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España 1-1 Argentina | Amistoso 1974

Goles: Pirri (E), Rogel (A)

España 1-0 Argentina | Amistoso 1972

Goles: Asensi (E)

España 1-2 Argentina | Mundial 1966

Goles: Pirri (E), Artime x2 (A)

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España 2-0 Argentina | Amistoso 1961

Goles: Del Sol y Di Stéfano (E)

España 0-2 Argentina | Amistoso 1960

Goles: Sanfilippo x2 (A)

España 0-1 Argentina | Amistoso 1953

Goles: Grillo (A)

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España 0-1 Argentina | Amistoso 1952