La leyenda de los galos pone fin a su exitoso ciclo en 'Les Bleus', pero ya tendría sustituto confirmado.

¡El fin de una era! Didier Deschamps no continuará como DT de la Selección de Francia y es la noticia fuerte de la tarde, luego de la primera semifinal del Mundial 2026. Tras quedarse afuera en las puertas de la definición, el estratega dará un paso al costado y cerrará un ciclo positivo que marcó un antes y un después en el equipo.

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Este martes, Francia no pudo mostrar su mejor futbol, perdió merecidamente en el campo y luego del partido volvió a perder, ya que se quedó sin su timonel principal. Después de la eliminación con España se confirmó la salida inmediata del entrenador, que comenzará una etapa profesional diferente lejos de la Selección Francesa.

De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, periodista especializado en movimientos del mundo del futbol, la decisión estaba tomada sin importar la performance final. La Federación y Didier Deschamps habían acordado que partirían caminos con experimentado director técnico luego de acabar su paso por el Mundial 2026.

Bajo este escenario, Didier Deschamps pone fin a un período de gloria de la Selección de Francia. Durante su conducción, ganaron dos títulos: Mundial 2018 y Nations League 2021. Además, fueron subcampeones de la Eurocopa 2016 y del Mundial 2022. También llegaron a las semifinales en la Eurocopa 2024. Competitividad al máximo.

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Según el reportero italiano de fiable trayectoria, esa medida premeditada y conjunta iba de la mano con una continuidad del proyecto deportivo, pero con una cabeza diferente. Zinedine Zidane sería el reemplazante de Didier Deschamps en el banquillo de la Selección de Francia, y sería anunciado próximamente en ese cargo.

Zidane dirigirá a Francia post Mundial [Foto: Getty]

Con este nuevo desafío en ‘Les Bleus’, Zidane volverá a trabajar tras un descanso de ¡5 años! Su última experiencia de entrenador había sido en Real Madrid, puesto que dejó en 2021. Desde entonces se dedicó a su familia y a participar de eventos pero como miembro de la familia del futbol. Con él, Francia iniciará un nuevo camino hacia 2030.