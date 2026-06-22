Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MUNDIAL 2026

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones confirmadas de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

La Selección Argentina va en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia del Mundial 2026. Con una victoria ante Austria cumplirá el objetivo.

Argentina se enfrenta a Austria por el Mundial 2026.
© Getty ImagesArgentina se enfrenta a Austria por el Mundial 2026.

Argentina y Austria protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 11:00 horas de la Ciudad de México y puede ser determinante para definir a uno de los clasificados a la próxima ronda.

La Albiceleste llega en un gran momento luego de imponerse por 3-0 ante Argelia en su debut. Con Lionel Messi como gran figura tras marcar un triplete, los dirigidos por Lionel Scaloni lideran el grupo y buscan asegurar su boleto a la siguiente instancia.

Austria también comenzó el torneo con una victoria muy importante. El conjunto europeo derrotó por 3-1 a Jordania en la primera jornada y sabe que una nueva victoria servirá para estar clasificado entre los 32 mejores equipos del certamen internacional.

El escenario es claro para ambos equipos: quien consiga los tres puntos este domingo sellará prácticamente su clasificación a la próxima fase del Mundial 2026. En cambio, el perdedor deberá esperar hasta la última jornada para definir su futuro.

Un empate tampoco sería un mal resultado para ninguno de los dos seleccionados. De darse esa situación, tanto Argentina como Austria quedarían muy cerca de avanzar y dependerían de sí mismos en la fecha final del Grupo J.

Alineación de Argentina para jugar con Austria

  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Facundo Medina
  • Rodrigo De Paul
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Thiago Almada
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
Ver también

Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Argentina vs. Austria según la IA

Alineación de Austria para enfrentar a Argentina

  • Alexander Schlager
  • Kevin Danso
  • Stefan Posch
  • David Alaba
  • Xaver Schlager
  • Nicolas Seiwald
  • Marcel Sabitzer
  • Romano Schmid
  • Konrad Laimer
  • Paul Wanner
  • Michael Gregoritsch

En sintesis

  • Argentina y Austria se enfrentan hoy a las 11:00 horas por el Mundial 2026.
  • El capitán Lionel Messi anotó tres goles en la victoria debut ante Argelia.
  • La selección de Austria derrotó 3-1 a Jordania en la primera jornada del torneo.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones