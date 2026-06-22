La Selección Argentina va en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia del Mundial 2026. Con una victoria ante Austria cumplirá el objetivo.

Argentina y Austria protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 11:00 horas de la Ciudad de México y puede ser determinante para definir a uno de los clasificados a la próxima ronda.

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La Albiceleste llega en un gran momento luego de imponerse por 3-0 ante Argelia en su debut. Con Lionel Messi como gran figura tras marcar un triplete, los dirigidos por Lionel Scaloni lideran el grupo y buscan asegurar su boleto a la siguiente instancia.

Austria también comenzó el torneo con una victoria muy importante. El conjunto europeo derrotó por 3-1 a Jordania en la primera jornada y sabe que una nueva victoria servirá para estar clasificado entre los 32 mejores equipos del certamen internacional.

El escenario es claro para ambos equipos: quien consiga los tres puntos este domingo sellará prácticamente su clasificación a la próxima fase del Mundial 2026. En cambio, el perdedor deberá esperar hasta la última jornada para definir su futuro.

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Un empate tampoco sería un mal resultado para ninguno de los dos seleccionados. De darse esa situación, tanto Argentina como Austria quedarían muy cerca de avanzar y dependerían de sí mismos en la fecha final del Grupo J.

Alineación de Argentina para jugar con Austria

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Alineación de Austria para enfrentar a Argentina

Alexander Schlager

Kevin Danso

Stefan Posch

David Alaba

Xaver Schlager

Nicolas Seiwald

Marcel Sabitzer

Romano Schmid

Konrad Laimer

Paul Wanner

Michael Gregoritsch

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