Argentina y Austria protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 11:00 horas de la Ciudad de México y puede ser determinante para definir a uno de los clasificados a la próxima ronda.
La Albiceleste llega en un gran momento luego de imponerse por 3-0 ante Argelia en su debut. Con Lionel Messi como gran figura tras marcar un triplete, los dirigidos por Lionel Scaloni lideran el grupo y buscan asegurar su boleto a la siguiente instancia.
Austria también comenzó el torneo con una victoria muy importante. El conjunto europeo derrotó por 3-1 a Jordania en la primera jornada y sabe que una nueva victoria servirá para estar clasificado entre los 32 mejores equipos del certamen internacional.
El escenario es claro para ambos equipos: quien consiga los tres puntos este domingo sellará prácticamente su clasificación a la próxima fase del Mundial 2026. En cambio, el perdedor deberá esperar hasta la última jornada para definir su futuro.
Un empate tampoco sería un mal resultado para ninguno de los dos seleccionados. De darse esa situación, tanto Argentina como Austria quedarían muy cerca de avanzar y dependerían de sí mismos en la fecha final del Grupo J.
Alineación de Argentina para jugar con Austria
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Facundo Medina
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Thiago Almada
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
Alineación de Austria para enfrentar a Argentina
- Alexander Schlager
- Kevin Danso
- Stefan Posch
- David Alaba
- Xaver Schlager
- Nicolas Seiwald
- Marcel Sabitzer
- Romano Schmid
- Konrad Laimer
- Paul Wanner
- Michael Gregoritsch
En sintesis
- Argentina y Austria se enfrentan hoy a las 11:00 horas por el Mundial 2026.
- El capitán Lionel Messi anotó tres goles en la victoria debut ante Argelia.
- La selección de Austria derrotó 3-1 a Jordania en la primera jornada del torneo.