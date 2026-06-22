Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Argentina vs. Austria según la IA

Argentina y Austria se enfrentan este lunes 22 de junio de 2026 a las 11:00 (CDMX) por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, en un cruce que ya trae una lectura bastante clara desde la previa: la Albiceleste arranca como favorita.

Argentina y Austria se enfrentan este lunes 22 de junio de 2026 a las 11:00 (CDMX) por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, en un cruce que ya trae una lectura bastante clara desde la previa: la Albiceleste arranca como favorita.

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Argentina vs. Austria se juega en el AT&T Stadium de Arlington, con dos selecciones que arrancaron ganando y que hoy están en zona de clasificación. Argentina llega como 1.ª del Grupo J con 3 puntos y +3 tras el 3-0 sobre Argelia, mientras que Austria aparece 2.ª con 3 unidades y +2 después del 3-1 ante Jordania. Con ese contexto, la proyección de la IA apunta a un triunfo argentino.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Argentina sobre Austria

Contexto del Grupo J: Argentina arranca un escalón arriba en la tabla por su +3 de diferencia de goles, luego del 3-0 ante Argelia. Austria también ganó y dejó una buena imagen con el 3-1 sobre Jordania, pero su +2 la deja un paso por detrás en esta segunda fecha.

Favoritismo y lectura del partido: Si bien el análisis previo indica que Argentina tiene todo para ganar, la Albiceleste debe tener cuidado porque el rival ya sumó de a tres en su debut y llega con argumentos para competir.

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Peso individual y ajuste de alineación: las proyecciones ofensivas más fuertes del cruce están del lado argentino con Lionel Messi con 0.64 goles proyectados y Julián Álvarez con 0.49. Del otro lado, Marko Arnautovic aparece con 0.40 y mantiene viva la amenaza austriaca. Además, Gonzalo Montiel es baja confirmada y Nahuel Molina se perfila como el relevo más probable en el once. Como dato extra, Messi llega después de su hat-trick ante Argelia y, según los registros, alcanzó los 16 goles mundialistas.

¿Qué dijo la IA sobre Argentina vs. Austria en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Argentina 2-0 Austria”

La proyección de la IA favorece a Argentina por tres señales bastante directas: llega mejor posicionada en el grupo, el respaldo de los momios es claro y el peso ofensivo proyectado de Messi y Julián Álvarez está por encima del resto. La Albiceleste es superior por contexto y por nombres.

El 2-0 además encaja con un triunfo controlado, no con una goleada desproporcionada. Alexander Schlager tiene una proyección de 1.92 goles en contra, una cifra que respalda bastante bien ese escenario de dos tantos argentinos. Si Messi vuelve a marcar el ritmo y Julián encuentra espacios cerca del área, el partido se acomodará naturalmente hacia ese margen.

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Aun así, Austria no llega como víctima. También ganó en su estreno, tiene a Arnautovic y Marcel Sabitzer como focos reales de peligro y llega con confianza después del 3-1 ante Jordania. Eso no cambia la tesis principal, pero sí ayuda a entender por qué la proyección se queda en un 2-0 y no salta directo a una goleada.

Cómo llegan Argentina y Austria al partido

Argentina juega este lunes 22 de junio de 2026 a las 11:00 (CDMX) en el AT&T Stadium de Arlington por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Llega después del 3-0 ante Argelia, con cinco días completos de descanso, como líder del grupo y con un 4-4-2 en el pizarrón. La baja confirmada es Gonzalo Montiel, que salió lesionado en el debut, y por eso Nahuel Molina aparece como el reemplazo natural. La base del equipo pasa por Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Austria llega tras el 3-1 sobre Jordania, también con cinco días completos de descanso, ubicada como 2.ª del grupo y con un 3-4-1-2 como esquema. No tiene bajas ni suspensiones confirmadas en la previa, y sus nombres más fuertes pasan por David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic. No llega como un rival a modo: ganó en su regreso a esta Copa del Mundo y Arnautovic, además de su proyección de gol para este partido, es el máximo goleador histórico de Austria con 48 tantos. En México, la transmisión está prevista por ViX México.

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En síntesis