Australia y Egipto se enfrentan este viernes en el Estadio Dallas por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Australia y Egipto se enfrentan este lunes 3 de julio por el primero de los tres partidos que se disputan hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 12:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.

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En la previa se espera que sea un partido igualado y es difícil imaginar un resultado porque no hay favorito. El que avance de ronda se enfrentará con el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Por dónde ver el partido

El partido entre Australia y Egipto de este viernes 3 de julio no puede verse en México por televisión abierta. Sin embargo, existe la opción de observarlo a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial. A continuación, la información de la TV en otros países.

México: ViX Premium

ViX Premium Argentina: Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+

Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+ Centroamérica : Tigo Sports, Fox Sports

: Tigo Sports, Fox Sports Sudamérica : DIRECTV Sports, Paramount+

: DIRECTV Sports, Paramount+ España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock

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La actualidad de ambos equipos

Australia llegó a los dieciseisavos de final después de terminar 2° en el Grupo D con 4 puntos después de ganarle a Turquía, de perder con Estados Unidos y de empatar con Paraguay. Los Socceroos quieren seguir con vida y podrían enfrentarse de nuevo con Argentina en octavos de final, tal como sucedió en Qatar 2022.

Por su parte, Egipto salió 2° del Grupo G con 5 puntos luego de empatar con Bélgica e Irán y de ganarle a Nueva Zelanda. La mejor participación del conjunto africano son los octavos de final en el Mundial 1934 y buscan igualar ese registro al eliminar a Australia.

En síntesis

Australia y Egipto abren la cartelera de este viernes 3 de julio a las 12:00 horas (tiempo del Centro de México) en los dieciseisavos de final.

abren la cartelera de este viernes 3 de julio a las (tiempo del Centro de México) en los dieciseisavos de final. El compromiso de eliminación directa se juega en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) en Arlington, Texas.

(AT&T Stadium) en Arlington, Texas. En México, la transmisión en vivo y en exclusiva de este encuentro será a través de la plataforma de streaming ViX Premium.