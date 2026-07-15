¡Juega Messi! Las alineaciones confirmadas de Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026

El mundo del futbol está a la espera de uno de los partidos más importantes y esperados del Mundial 2026. Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles por un lugar en la gran final, luego de que España derrotara 2-0 a Francia en la primera semifinal y asegurara su clasificación al partido decisivo.
La Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato del mundo, mientras que los ingleses intentarán regresar a una final mundialista como 1966. Lo cierto es que el próximo equipo campeón del mundo sumará una nueva estrella a su escudo.
No hay un equipo favorito para este partido ya que ambos eran candidatos en los papeles antes del comienzo del torneo, por lo tanto, se espera un partido muy parejo en el que cualquiera puede tomar la iniciativa y quedarse con la clasificación.
Alineación de Argentina para jugar con Inglaterra
- Emiliano Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Lisandro Martínez
- Cristian Romero
- Nahuel Molina
- Leandro Paredes
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Giuliano Simeone
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
Alineación de Inglaterra para enfrentar a Argentina
- Jordan Pickford
- John Stones
- Marc Guéhi
- Reece James
- Djed Spence
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Morgan Rogers
- Harry Kane
- Anthony Gordon
En sintesis
- Lionel Messi liderará la alineación confirmada de Argentina para la semifinal del Mundial.
- Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles por el pase a la gran final.
- España clasificó a la final tras vencer 2-0 a Francia en semifinales.