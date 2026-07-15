¡Juega Messi! Las alineaciones confirmadas de Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026

El mundo del futbol está a la espera de uno de los partidos más importantes y esperados del Mundial 2026. Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles por un lugar en la gran final, luego de que España derrotara 2-0 a Francia en la primera semifinal y asegurara su clasificación al partido decisivo.

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La Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato del mundo, mientras que los ingleses intentarán regresar a una final mundialista como 1966. Lo cierto es que el próximo equipo campeón del mundo sumará una nueva estrella a su escudo.

No hay un equipo favorito para este partido ya que ambos eran candidatos en los papeles antes del comienzo del torneo, por lo tanto, se espera un partido muy parejo en el que cualquiera puede tomar la iniciativa y quedarse con la clasificación.

Alineación de Argentina para jugar con Inglaterra

Emiliano Martínez

Nicolás Tagliafico

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nahuel Molina

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Giuliano Simeone

Lionel Messi

Julián Álvarez

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Alineación de Inglaterra para enfrentar a Argentina

Jordan Pickford

John Stones

Marc Guéhi

Reece James

Djed Spence

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Morgan Rogers

Harry Kane

Anthony Gordon

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