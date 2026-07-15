¿Por qué no juega Ángel Di María en Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?

El futbolista decidió poner punto final a su carrera con la Albiceleste después de la Copa América que ganó en el 2024.

Desde las 13:00 horas (tiempo del centro de México) se disputará uno de los partidos más históricos de los últimos años en una Copa del Mundo. Inglaterra y Argentina se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final, donde ya espera España tras eliminar a Francia.

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La rivalidad entre argentinos e ingleses vuelve a escribir un nuevo capítulo en el torneo más importante del planeta, en un duelo cargado de historia. La última vez que se enfrentaron fue en 1986 y fue victoria por 2-1 del equipo sudamericano.

Sin embargo, muchos aficionados se hacen la misma pregunta: ¿por qué no juega Ángel Di María? El histórico futbolista argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de la Copa América, no forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para este Mundial debido a que ya puso fin a su etapa con la Albiceleste.

Ángel Di María se retiró de la Selección Argentina tras la Copa América 2024

Ángel Di María disputó su último partido con la Selección Argentina en la final de la Copa América 2024, cuando la Albiceleste derrotó a Colombia en Estados Unidos para conquistar un nuevo título continental.

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Tras esa consagración, el rosarino confirmó su retiro del seleccionado nacional, cerrando un ciclo inolvidable en el que ganó absolutamente todo: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su decisión respondió al deseo de finalizar su carrera internacional en lo más alto y dejarle el lugar a las nuevas generaciones que hoy representan a la Albiceleste.

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