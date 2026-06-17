Este miércoles llega a su fin la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. A partir de mañana comenzarán los segundos partidos de cada zona, encuentros que podrían empezar a marcar el camino de los primeros clasificados a los octavos de final del torneo.
Uno de los compromisos más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a Inglaterra y Croacia, dos selecciones que llegan con aspiraciones importantes y que buscarán arrancar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo.
El combinado inglés aparece entre los grandes candidatos al título gracias a la enorme cantidad de talento que posee en su plantilla. Con figuras de primer nivel en todas las líneas, los dirigidos por Thomas Tuchel intentarán ser campeones del mundo por segunda vez en su historia.
Del otro lado estará una Croacia que sabe muy bien lo que es competir en instancias decisivas de un Mundial. Los croatas fueron subcampeones en Rusia 2018 y alcanzaron las semifinales en Qatar 2022, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de los últimos años.
Alineación de Inglaterra para jugar con Croacia
- Jordan Pickford
- Ezri Konsa
- Nico O’Reilly
- John Stones
- Reece James
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham (C)
- Harry Kane
- Anthony Gordon
- Noni Madueke
Alineación de Croacia para enfrentar a Inglaterra
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio y dónde ver en México
- Dominik Livaković
- Josip Stanišić
- Josko Gvardiol
- Josip Šutalo
- Luka Vušković
- Luka Modrić
- Mario Pašalić
- Martin Baturina
- Petar Sučić
- Ivan Perišić
- Petar Musa
En sintesis
- Inglaterra y Croacia cierran este miércoles la primera jornada del Mundial 2026.
- El seleccionador alemán Thomas Tuchel dirige actualmente a la selección de Inglaterra.
- El futbolista Luka Modric encabeza la posible alineación titular del conjunto de Croacia.