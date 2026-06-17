Croacia e Inglaterra disputan uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Este miércoles llega a su fin la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. A partir de mañana comenzarán los segundos partidos de cada zona, encuentros que podrían empezar a marcar el camino de los primeros clasificados a los octavos de final del torneo.

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Uno de los compromisos más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a Inglaterra y Croacia, dos selecciones que llegan con aspiraciones importantes y que buscarán arrancar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo.

El combinado inglés aparece entre los grandes candidatos al título gracias a la enorme cantidad de talento que posee en su plantilla. Con figuras de primer nivel en todas las líneas, los dirigidos por Thomas Tuchel intentarán ser campeones del mundo por segunda vez en su historia.

Del otro lado estará una Croacia que sabe muy bien lo que es competir en instancias decisivas de un Mundial. Los croatas fueron subcampeones en Rusia 2018 y alcanzaron las semifinales en Qatar 2022, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de los últimos años.

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Alineación de Inglaterra para jugar con Croacia

Jordan Pickford

Ezri Konsa

Nico O’Reilly

John Stones

Reece James

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham (C)

Harry Kane

Anthony Gordon

Noni Madueke

Alineación de Croacia para enfrentar a Inglaterra

Dominik Livaković

Josip Stanišić

Josko Gvardiol

Josip Šutalo

Luka Vušković

Luka Modrić

Mario Pašalić

Martin Baturina

Petar Sučić

Ivan Perišić

Petar Musa

En sintesis

Inglaterra y Croacia cierran este miércoles la primera jornada del Mundial 2026 .

cierran este miércoles la primera jornada del . El seleccionador alemán Thomas Tuchel dirige actualmente a la selección de Inglaterra .

dirige actualmente a la selección de . El futbolista Luka Modric encabeza la posible alineación titular del conjunto de Croacia.