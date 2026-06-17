¿Por qué no juega Bukayo Saka en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

El extremo del Arsenal se perfilaba como una de las figuras de los Tres Leones en la Copa del Mundo, pero brilla por su ausencia en el debut.

Inglaterra debuta en la Copa del Mundo 2026 ante Croacia en Dallas. La convocatoria del seleccionador Thomas Tuchel generó controversia por las ausencias de figuras como Cole Palmer o Phil Foden y ahora la polémica vuelve a escena por el once titular en el primer encuentro del Grupo L.

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Para ser más precisos, una de las principales figuras del campeón de la Premier League –Arsenal– no fue tomado en cuenta para el estreno mundialista. Estamos hablando de Bukayo Saka.

¿Por qué no juega Bukayo Saka en Inglaterra vs. Croacia?

La ausencia de Bukayo Saka en la alineación titular de Inglaterra ante Croacia responde a una decisión futbolística de Thomas Tuchel. El extremo de 24 venía de ser capitán ante Costa Rica, pero comenzará el duelo de este miércoles en el banco de suplentes.

Saka portó el brazalete de capitán en el amistoso ante Costa Rica (Getty Images)

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La alineación de Inglaterra para el debut ante Croacia